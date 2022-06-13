banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
FETÖ ve PKK yandaşı 3 kişi yakalandı
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
Bu akşam motorine 2,60 TL daha zam gelebilir!
İzmit Körfezi siyaha büründü
İzmit Körfezi siyaha büründü
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi
Cari denge 2 milyar 737 milyon dolar açık verdi

Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket

Engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplayan Kepezli tekvandocular, 37 bin plastik kapağı okula teslim etti.

ANTALYA 13.06.2022, 11:49
Tekvandocu ev hanımlarından örnek hareket

Engelli bir öğrencinin tekerlekli sandalye ihtiyacı için mavi kapak toplayan Kepezli tekvandocular, 37 bin plastik kapağı okula teslim etti.

Aslanlar Ortaokulu’nun engelli bir öğrencisinin eğitim hayatını sürdürme çabasını öğrenen Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün ev hanımı tekvandocuları, bu duruma çare olmak için plastik kapak toplama kararı aldı. Hem kendi çevrelerine hem de sosyal medya hesaplarıyla bu hareketlerini duyuran sporcular, yaklaşık 2 ayda 37 bin kapak topladı.

Şimdi de kitap topluyorlar

Kuzeyyaka Mahallesi’ndeki okula kulübün otobüsüyle giden sporcular, Okul Müdürü Zekeriya Özcan ve yardımcısı Songül Avşar’a kapakları teslim etti. Lisanslı sporcularıyla çeşitli hayır projelerine imzalar atan antrenör Derya Uyankaya, şimdi de kütüphanesi yetersiz olan okullara kitap toplamaya başladıklarını söyledi.

Yorumlar (0)
19°
açık