Tekvandocu ev hanımları kanserle mücadele için saçlarını bağışladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün kadın tekvandocuları, kanserle mücadele edenler için başlatılan "Saçım saçın olsun" kampanyasına saç bağışı yaparak, farkındalık oluşturdu.

Çoğunluğu ev hanımı olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün kadın tekvandocuları, Kansersiz Yaşam Derneğinin başlattığı "Saçım saçın olsun" kampanyasına saç bağışı yaptı. Aralarında kanser nedeniyle yakınlarını kaybetmiş olan tekvando öğrencilerinden saçı bağış yapmaya uygun olanlar, kampanyayı duyunca kuaförün yolunu tuttu. Kulübün yaptığı organizasyon ile kuaförde saçlarını kestiren kadınlar, ardından toplanan saçları gönderdi.

Kampanyaya en son dahil olanlardan lisanslı tekvandocu Kırgız Beishenbek Kyzy Nurzada, 1,5 yaşındayken kanserden kaybettiği yeğeninin hatırası için saçını kestirdiğini söyledi. Kuaförde saçlarını kestirirken çok duygulandığını belirten Nurzada, ’’Şu anda bana uzak da olsa kaybettiğim yeğenime sevgimi iletiyorum’’ diye konuştu.

Öğrencilerinin bu yöndeki çabalarına katkı koymak istediğini belirten tekvando antrenörü Derya Uyankaya, ’’Kulübümüzün böyle bir projenin parçası olmasından mutluluk duyuyorum. Sadece sporcularımız değil, saçı uzun olan herkes kampanyayı destekleyebilir’’ dedi.