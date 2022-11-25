Tekstil atıklarından bez bebek ve kıyafet yaptılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçevesinde ‘Döngüsel & Sürdürülebilir Tekstil’ etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Atölye çalışmalarında ilk olarak tekstil atıklarından bez bebek yapıldı. Ayrıca üniversiteli gençler, MarkAntalya Alışveriş Merkezi içerisinde atölye kurup, tekstil atıklarından kıyafet dikerek sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sürdürülebilir ve yaşanabilir bir Antalya hedefiyle hayata geçirdiği Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin eğitim ve atölye çalışmaları

devam ediyor. Merkezde, 21 -25 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası çerçvesinde ‘Döngüsel & Sürdürülebilir Tekstil’ etkinlikleri gerçekleştirildi. Bez Bebek Yapımı, Tekstil Onarım, Minder Yapım, Evcil Hayvan Ürünleri ve Bez Torba atölyeleri yapıldı.

Tekstil atıkları bez bebeğe dönüştü

‘Atıksız bir moda için’ sloganlı Avrupa Atık Azaltım Haftası’nda ilk olarak ‘Bez Bebek Yapımı Atölyesi’ düzenlendi. Atölyeye katılanlar tekstil atıklarından birbirinden değişik bez bebekler yaptı. Katılımcılar bebek yapımında eski giysi, atık kumaş, iplik, düğme ve pamuk gibi malzemeleri kullandı. Büyükşehir Belediyesi Sıfır Atık Çevre Müdürü Fulya Koral, “Amacımız, ürünlerin yeniden kullanımı sağlamak ve geri dönüşümde farkındalık oluşturmak. Tekstil atıklarını atölye çalışmalarıyla değerlendiriyoruz. Bez bebeklerimiz çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri organik oyuncaklar haline geliyor” dedi.

Üniversiteli gençler dikkat çekti

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine bağlı Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü öğrencileri ise kıyafet atıklarından yeni elbise dikerek tekstil atığına dikkat çekti. Tekstkil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Kezban Sönmez öğrencilerin hem el becerilerini geliştirdiğini hem de tekstil atıklarına dikkat çektiğini ifade ederek, “Tekstili nasıl çöp haline getirmeden kullanılabilir geri dönüştürülebilir giysiler haline getirebiliriz bunun çalışmasını yapıyoruz. Alışveriş merkezi gibi yoğun noktayı tercih etmemizdeki temel sebep ise vatandaşlara vitrinlerde görmüş olduğu giysilerin farklı şekilde nasıl üretilebildiğini göstermek” diye konuştu.