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Tedavisi devam eden başkan Böcek’ten Zafer Bayramı mesajı

KORONA VİRÜS TEDAVİSİ SÜREN ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUHİTTİN BÖCEK, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. BÖCEK, “PANDEMİ ÖNLEMLERİ DOLAYISIYLA BİR ARADA OLAMASAK DA MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ ŞU GÜNLERDE ZAFER BAYRAMI COŞKUSUNU DOYASIYA YAŞAMAK İÇİN BİR DİZİ ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ.” DEDİ.

ANTALYA 28.08.2020, 13:42
Tedavisi devam eden başkan Böcek’ten Zafer Bayramı mesajı

Korona virüs tedavisi devam eden ve önümüzdeki günlerde taburcu olması beklenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Böcek, “Pandemi önlemleri dolayısıyla bir arada olamasak da milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak için bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz.” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk Ordusunun 98 yıl önce bugün tarihin en büyük kahramanlık destanı yazdığına dikkat çeken Böcek, “Ya İstiklal, Ya Ölüm” parolasıyla kazanılan 30 Ağustos Zaferi’nin 98. yıldönümünü gururla kutlarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum.” dedi.

Böcek açıklamasına şöyle devam etti:

“Mustafa Kemal Paşa’nın komutasında 26 Ağustos 1922’de Kocatepe’den yoğun topçu atışı ile başlayan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, 30 Ağustos 1922’de yürekli ve azimli Türk Milleti’nin başarısıyla sonuçlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı Büyük Taarruz, Anadolu topraklarının yürekle, kanla, gözyaşı ile vatan oluşuna uzanan yolun başlangıcı oldu. Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda önemli bir dönüm noktası olan 30 Ağustos Zaferi, emperyalist güçlere karşı korkusuzca direnen Türk Milleti’nin büyük başarısıdır. Türk Milleti, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere en güzel cevabı vermiş, zaferle sonuçlanan Başkomutanlık Meydan Savaşı ile vatan topraklarımız düşman işgalinden kurtarılmıştır. Bu büyük zafer ile Milletimiz, her ne pahasına olursa olsun hürriyet ve bağımsızlığından ödün vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Kurtuluş Savaşı’nın kesin bir Türk Zaferiyle sonuçlanmasını sağlayan, yüce Türk Milletinin bağımsızlığını tüm dünyaya ilan ettiği bu anlamlı günü bir kez daha onurla, gururla ve büyük bir coşkuyla kutlamanın heyecanı içerisindeyiz.”

Böcek açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Pandemi önlemleri dolayısıyla bir arada olamasak da milli birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde Zafer Bayramı coşkusunu doyasıya yaşamak için bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin dört bir yanını şanlı Türk bayraklarıyla donattık. Bayraksız ev, iş yeri kalmasın diye yüz binlerce Türk bayrağı dağıttık.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestramız ile yerel sanatçılardan oluşan Cumhuriyet Bandosu ilçe ilçe gezerek hemşehrilerimizin zafer coşkusunu yaşamalarını sağlıyor. Cumhuriyet Meydanı gösteri havuzunda marşlar ve Atatürk görselleri eşliğinde gerçekleştirdiğimiz su gösterisi ile de Büyük Zaferin Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anıyoruz.

Büyük Zafer’in 98. yıldönümünde bir kez daha ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran, bu bayrağın altında özgürce yaşamamıza vesile olan başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

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