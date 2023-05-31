Tazelenme Üniversitesi’nden 82 öğrenci mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi’nde 60+ Tazelenme Üniversitesi İkinci Dönem Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi. Yaşam boyu öğrenmenin yeni yüzünü temsil eden 60 yaş üzeri 82 tazelenme öğrencisi mezun olma heyecanı yaşadı.

Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) tarafından 60+ Tazelenme Üniversitesi 2. Dönem Mezuniyet Töreni Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Yapılan törenle 82 tazelenme öğrencisi mezun oldu. 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri Zeliha Boyacı, Sevim Akbulut, Fatma Karabacak, Yasemin Kızıltoprak, Bedriye Altun ve Hülya Kaya da açılış konseri verdi.

“Türkiye’de öncü olduk”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) Müdürü ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, “Ömür boyu öğrenmenin hepiniz yeni yüzünü temsil ediyorsunuz. İnsanların hayatlarının her döneminde öğrenme arzusu ve ihtiyacı eğitim sistemlerinde bir nokta olarak değerlendirilmelidir. Sizler buna çok iyi örnek teşkil ediyorsunuz. Gelişen teknoloji ve değişen dünya şartları bireylerin bilgi ve tecrübelerini becerilerini elde ettikleri yeteneklerini güncellemeleri gerekirken, Akdeniz Üniversitesi yeni bakış açısının bu kampüste geliştirilmesine vesile oldu. Ülkemizde ilk tazelenme üniversitesi olan 60+ Tazelenme Üniversitesi bu ihtiyaca önemli cevap veren kıymetli bir adımdır” dedi.

“Öğrenme ihtiyacı asla sona ermez”

2016 yılında kurulan 60+ Tazelenme Üniversitesi’nin gönüllülük ilkesi ile yürütülen bir proje olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tufan, “60+ Tazelenme Üniversitesi’nin başarısı 2020 yılında ilk mezunlarını vermesi ile sonucu ortaya çıkmıştır. Bu dönüm noktasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmiş ve ülke genelinde yayılmasının kapıları ardına kadar açılmıştır. Ömür boyu öğrenme Tazelenme Üniversitesi’nin değişmez kalıcı zihinlerde yer etmiş kalplere nüfuz, ruhlarımıza şevk veren bir sloganıdır. Hayat öğrenme yolculuğumuzun sonsuz devam eden ve hiç bitmeyen bir serüvenidir. Bilgi ve deneyimlerimiz yaşamımızın her anında bize yeni ufuklar açar ve bizleri birer bilge birey haline getirir. Yaşlılık hiç şüphesiz hayatımızın en değerli dönemlerinden biridir. Yaşlı bireylerin öğrenme ihtiyacı asla sona ermez. 60+ Tazelenme Üniversitesi bu ihtiyacı karşılamak için her türlü desteği sağlar ve bu konuda herhangi bir engeli tanımaz” şeklinde konuştu.

Keplerini fırlattılar

Açılış konuşmalarının ardından mezuniyet törenine geçildi. Törende 60+ Tazelenme Üniversitesi en çok yaş almış birinci öğrenci Ahmet Rıdvan Yalçıner’e başarı belgesi hayırsever iş insanı Yaşar Duru tarafından, en çok yaş almış ikinci öğrenci Hüseyin Akça’ya başarı belgesi Prof. Dr. İsmail Tufan tarafından, en çok yaş almış üçüncü öğrenci Mehmet Uç’a ise başarı belgesi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen tarafından takdim edildi. Tüm tazelenme öğrencileri başarı belgelerini aldıktan sonra hep birlikte sahnede keplerini havaya fırlatarak mezuniyeti kutladılar. Törende 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri arasında hayatını kaybeden öğrenciler de anıldı.

Törene; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aygen Yılmaz, Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Eşref Edip Ekmen, Akdeniz Üniversitesi öğretim üyeleri ve tazelenme öğrencileri katıldı.