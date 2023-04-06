Tazelenme öğrencilerinde staj heyecanı

Akdeniz Üniversitesi 60+ Tazelenme Üniversitesinde staj dönemi başladı. 60 yaş üzeri 50 öğrenci farklı kurumlarda işbaşı yaparak tecrübelerini paylaşmaya başladı.

Akdeniz Üniversitesi bünyesinde doğan ve Türkiye’ye yayılan Tazelenme Üniversitesi projesi, öğrencilerine sunduğu gelişim imkanlarını her geçen gün daha da artırıyor. Tazelenme Üniversitesi bünyesinde eğitim alan öğrencilere son olarak mezun olmadan önce Antalya Valiliği, Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı kurumlarda staj yapma imkanı sağlandı. Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri mezun olmadan önce 4 aylık süreyle belirlenen yerlerde staj yapacaklar. Staj sayesinde tazelenme öğrencileri iş hayatındaki bilgilerini tazeleyip yeni tecrübeler edinirken, kendi çalışma alanları ile ilgili tecrübeleri de kurum yetkilileri ile paylaşma fırsatı bulacaklar.

“Türkiye’ye örnek oldu”

Dünya nüfusunun hızla yaşlandığına değinen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, bu nedenle 60 yaş üstü kuşaklara yönelik çalışmaların çok önemli olduğunu vurguladı. Akdeniz Üniversitesinin bu anlamda Türkiye’ye örnek çalışmalara imza attığını vurgulayan Rektör Özkan, “Tazelenme Üniversitesi Türkiye’de ilk ve örnek oldu. 2016 yılında bu uygulama başlamıştı. Şu anda 320 öğrencimiz var. Öğrencilerimiz de çok memnun” ifadelerini kullandı.

“Çift taraflı kazanım”

Staj programına da öğrencilerin büyük ilgisi olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Staj programı için Büyükşehir Belediyesi, Sağlık İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile iş birliği yaptık. Antalya Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. İnsanların en verimli, tecrübelerinin doruğunda olduğu bu yaşta kenara çekilmemeleri, bu tecrübelerini aktarmaları çok kıymetli. Bu anlamda staj programımızda iki taraflı bir kazanım. Öğrencilerimizin tecrübeleri bile yeterli. Hem kurumlara tecrübelerini aktaracaklar hem de onlara da bir hayat enerjisi gelecek elbette” diye konuştu.

“50 öğrenci staja başladı”

Staj uygulaması hakkında bilgi veren Yaşlılık Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü (YAÇUMER) ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan da 60+ Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencileri için staj programı başlattıklarını ve bu yıl 50 öğrencinin staja başladıklarını söyledi. Prof. Dr. İsmail Tufan, “Geçmiş dönemde sahip oldukları mesleki tecrübelerini burada halihazırda iş hayatında bulunan genç yöneticilerle paylaşacaklar ve kendileri de tekrar iş hayatında yaşamın içerisinde bulunacaklar. Böylece stajdan elde ettikleri bilgileri daha sonra bir rapor halinde bizlere sunacaklar. Tazelenme Üniversiteleri gönüllü öğretim üyeleri bu çalışmayı uygun görürse stajı başarıyla tamamlamış olacaklar. Staj sürecinde öğrencilerimiz haftada 4 gün 4 saat çalışacaklar. Bu şekilde elde ettikleri tecrübeleri bir sonraki öğrenci arkadaşlarına aktaracaklar. Staj yapmak istemeyenlere de tez bitirme önerileri veriyoruz. Farklı konularda onlar da tez hazırlayacaklar” dedi.

“Tazelenme öğrencileri memnun”

Öğrencilerin staj uygulamasından çok memnun olduğunu ifade eden Prof. Dr. İsmail Tufan, “Özellikle yaşlanma ve yaşlılık sürecinde toplumumuzdaki genel kanı yaşlılıkların birçok kayıpların meydana geldiği yönündedir. Bunun doğru olmadığını sadece kayıplar değil aynı zamanda kazançların da olduğunu göstermek istiyoruz. Bu da önemli bir kazanç. Yaşlılarımız özellikle 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimiz bu konuda çok mutlular. Bu stajdan hem bildiklerini geri aktarma hem de yeni bilgileri öğrenme fırsatı yakalıyorlar. Öncelikle sahip oldukları yeterlilikleri koruyorlar yeni yeterlilikler kazanıyorlar. Kriz durumlarını sevk ve idare edebiliyorlar. Bunun yanında sosyal ilişkilerini geliştirme fırsatı buluyorlar bu da son derece kıymetli” şeklinde konuştu.

“Demografik fay hattı benzetmesi”

Nüfusun yaşlanması konusunda önlem alınmadığında hanelerdeki yaşlıların sorunlarının artacağını vurgulayan Prof. Dr. İsmail Tufan, bunun da ileride demografik açıdan fay hattının kırılmasına yol açacağını söyledi. Prof. Dr. Tufan, “Ülkemiz çok önemli bir demografik fay hattının kırılma tehlikesi ile karşı karşıya. Nüfusumuz yaşlanıyor. Yaşlı nüfusumuzun gelecekteki beklentilerine, ihtiyaçlarına uygun çözümler bulmamız gerekiyor. Gerontoloji bölümünün üstüne düşen görev budur. Bizler de bu görevi canı gönülden üstlenmeye hazırız. 60+ Tazelenme Üniversitesinin bu programı gerçekten çok büyük bir soruna merhem olabilecek bir nitelikte” ifadelerini kullandı.

“Mesleki birikimlerini aktarıyorlar”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde staj yapan Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Osman Yanıkara, staj uygulamasını çok iyi bulduğunu belirtti. Daha önce de tarımla ilgilendiğini bu işin eğitimlerini aldığını belirten Yanıkara, “Burada stajyerlik yapıyoruz. Ben önce tarımla uğraşıyordum ziraat teknisyeniydim. Ondan sonra öğretmen oldum. Tarım bölümünü bitirdim. Gittiğim bütün okullarda tarım ormanları kurdum, çiftçilere yardımcı oldum. Şimdi Tazelenme Üniversitesine hem de tarım ilçede kurslara gidiyorum. Staj uygulamasını çok iyi buldum. Personel bize çok yakınlık gösterdi. Bizim hepimizin bir tecrübesi var burada hepimiz bu işi gönüllü yapıyoruz, severek yapıyoruz. Tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Personele de yardımcı oluyoruz tecrübelerimizi aktarıyoruz. Bu yüzden onlara faydamızın olduğuna inanıyoruz. Bunu yapanlara da üniversiteye de ayrıca teşekkür ederiz” dedi.

“Bilgi alışverişi yapıyoruz”

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Konyaaltı Sağlıklı Hayat Merkezinde staj yapan Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Ernur Kayaöz, “Staj yapmak için burayı çok merak ediyordum gelip geçerken. O yüzden burayı tercih ettim. Burada çeşitli birimler var oralarla görüş alışverişi yapıyoruz. Gayet güzel geçiyor. Burada olmaktan memnunum. İyi ki Tazelenme Üniversitesi ile tanışmışım, bu okula devam etmişim. Bu yönden çok mutluyum. Her ne kadar sosyal hizmetlerden emekliyim sağlıkla ilgili bilgimiz var desem de çok fazla işin içinde değildim. Huzurevinde çalıştım, hastanede çalıştım ama staj yaptığım yerde neler oluyor, insanlara nasıl yardımcı olunuyor merak ediyordum. İki gündür görüyorum. Bizim yaşımızdaki insanlar için mamografi bunların burada yapıldığını arkadaşlarıma duyurmak isterim. Sigara bırakma birimi, çocuk sağlığı, psikolog, diyetisyen, kanser araştırma birimleri var. Bunların hepsi bizim yaşımızdaki insanlar için gerekli. Bunların hiçbirini bilmiyordum. İyi ki bu staj olayı var bize de böyle bir imkân sunuldu” ifadelerini kullandı. Staj yerinde bilgi alışverişi yaptıklarını belirten Kayaöz, “Kendi bildiklerimi buradaki arkadaşlara aktarmak istiyorum onların bilgilerini de ben almak ve etrafıma yaymak istiyorum” dedi.

“Burada öğrendiklerimizi yakınlarımıza aktarıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi "Mavi Ev"de staj yapan Tazelenme Üniversitesi 4. sınıf öğrencisi Birşen Merih de, Tazelenme Üniversitesinde okuduğu için mutlu olduğunu ifade etti. Merih, “Staj için Mavi Ev’e geldik. Burayı uzaktan görüyorduk içeriğini bilmiyorduk. Gelince çok daha iyi tanımış olduk. Sadece bakıma muhtaç yaşlılar olarak görüyorduk. Kendi ihtiyacını giderebilen, el işi yapabilenlerin olduğu çok güzel bir yer olduğunu öğrendik. En azından bunu yakınlarımızla da paylaşarak yakınlarımızı da haberdar ederek faydalı olacağını düşünüyorum. Stajın önce böyle olacağını zannetmemiştik bizim için çok verimli ve güzel oldu. Çok insan tanıdık. Çok memnununuz” şeklinde konuştu.