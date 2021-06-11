Tarlaları yanan çiftçilere tohumluk buğdayları dağıtıldı

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün, Döşemealtı’nın Kevşirler, Ilıca ve Kovanlık Mahallelerinde tarlaları yanan çiftçilere gelecek sezon ekmeleri için söz verdiği tohumluk buğdaylar dağıtıldı.

Kepez Belediyesi, tarımda farkındalık oluşturmak için 540 dönümlük araziye ektiği ekmeklik buğdayı komşu ilçenin hasat öncesi tarlası yanan çiftçileriyle paylaştı. Döşemealtı İlçesi’nde Kızıllı, Kevşirler ve Ilıca Mahallelerinde geçtiğimiz günlerde ardı ardına meydana gelen yangın felaketlerinde 317 bin metre kare tarım arazisi yanmış, hasat zamanını bekleyen çiftçilerin emekleri de kül olmuştu. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, tarlası yanan Döşemealtı çiftçilerine gelecek dönem ekmeleri için tohumluk buğday sözü vermişti.

“540 dönüm araziye ekmeklik buğday”

Antalya Orman Çiftliği’nden hasat edilen buğdaylar gelecek sezon ekilmesi için tarlası yanan çiftçilere tohumluk olarak dağıtıldı. Kepez Belediyesi’nin tarımda farkındalık oluşturmak için 540 dönümlük araziye ektiği ekmeklik buğdaylar, emekleri kül olan 75 çiftçinin yüzünü güldürdü. Kepez Belediyesi, tarımda farkındalık oluşturmak için 540 dönüm araziye 11 ton ekmeklik buğday ekmişti. Bereketli bir hasat gerçekleştiren Kepez Belediyesi, elde edilen buğday ile ihtiyaç sahiplerinin 1 yıllık ekmek ihtiyacını da karşılayacak.