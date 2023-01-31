Tarım muhabirliği eğitimi tamamlandı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen Tarım Muhabirliği Eğitiminde 1 ay süren eğitim programı tamamlandı.

Eğitime ilgi yoğun olurken, ilk dersi Nasıl Bir Ekonomi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım tarım haberciliğiyle ilgili verdi. İyi bir tarım muhabiri ve yazarı olmak için takip edilmesi gereken kaynakları paylaşan Yıldırım, “Aylık enflasyon ve fiyat endeksleri en iyi haber kaynaklarıdır. Bu istatistikler iyi takip edilirse, gıda enflasyonunun normal enflasyondan daha yüksek olduğunu görürsünüz. İhracat rakamları her ay açıklanır ancak ithalat rakamları her nedense açıklanamaz. Tarım haberciliği de bu detaylarda gizlidir” dedi. Yıldırım, iyi bir tarım yazarı olmak için sosyal medyayı aktif kullanmanın şart olduğuna dikkat çekti.

TV’de ve dijitalleşen medyada tarım yayıncılığını anlatan Agro TV Ankara Temsilcisi Galip Umut Özdil, tarımı bilmenin ve program esnasındaki hakimiyetin önemini vurguladı. Rol yapmayan sunucuların başarılı olduğunu kaydeden Özdil, kamu ve özel yayıncılıktaki avantaj ve dezavantajları da paylaştı.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası Genel Müdür Yardımcısı Necla Küçükçolak, ürün ihtisas borsası ve elektronik ürün senediyle ilgili gazeteci ve gazeteci adaylarını bilgilendirirken, TÜRİB’in çalışmalarını anlattı. Tarım haberleri yapılırken, depolarda saklanan ürünün stokçuluk olarak adlandırılmaması gerektiğini vurgulayan Küçükçolak, birçok tarım ürününün depolanabildiğine dikkat çekti.

“Basın tarımın güçlü sesi”

ATB Başkanı Ali Çandır, haber kaynağının gazeteciden beklentisini anlattı. Son dönemde tarım haberlerine yönelik ilginin artması ve tarım haberlerinin çok fazla işlenmesi nedeniyle bazı iletişim hatalarıyla karşı karşıya kalındığını kaydeden Çandır, “Habercilikte motivasyon suçlu arama psikolojisi olmamalı” dedi. Tarımın en güçlü lobisinin basın olduğunu ifade eden Çandır, “Ama doğru bilgiyle doğru verilerle, bu lobi oluşturulabilir” dedi. Çandır, gazeteci ve gazeteci adaylarına tarım eğitimine gösterdikleri ilgi nedeniyle teşekkür etti.

ATB Danışmanı Prof. Dr. Orhan Kuruüzüm, tarım ekonomisini anlattı. Tarımın ekonomiden bağımsız okunup, yorumlanamayacağını söyleyen Kuruüzüm, endeks ve istatistiklerin tarımda kullanımını anlattı. Kuruüzüm, verileri doğru ortaya konmuş tarım sektörünün sorunlarının daha kolay belirlenerek, çözüm önerilerinin daha kolay sunulabileceğini vurguladı.

Eğitime katılan Hürriyet Gazetesi Editörü Leyla Ataman Koyuncuoğlu, tarımsal veri kaynakları, verilerin doğru okunması, haberde doğru işlenmesini anlatırken, tarım haberleri hazırlanırken verilerin kullanılmasının haberi güçlendireceğini ifade etti.

Gazeteci Pelin Gel, haber kaynaklarıyla doğru iletişim yöntemlerini anlatırken, haber toplarken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler paylaştı. Gel, tarım haberciliğinde bilgi toplama ve haber işleme, kurumlarla iletişimi de anlattı.

Tarım Muhabirliği Eğitimin kapanışına katılan AGC Başkanı İdris Taş, derslerde tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunan herkese teşekkür etti. ATB Başkanı Ali Çandır ve yönetimine işbirliği için teşekkür eden Taş, önümüzdeki günlerde Tarım Muhabirliği Eğitiminin sertifika törenini gerçekleştireceklerini kaydetti.