Tarihi mekanların maketleri Büyükşehir fuayesinde
ANTALYA’NIN EN ÖNEMLİ TARİHİ YERLERİNİN MAKETLERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN FUAYESİNİ SÜSLÜYOR. SİDE’DEN ASPENDOS ANTİK TİYATROSU’NA, TERMESOS’TAN PERGE’YE KENTİN EN ÖNEMLİ MEKANLARINI GÖREN ZİYARETÇİLER MİNYATÜR ESERLERİ BÜYÜK BİR İLGİYLE İNCELİYOR.
Antalya’nın en önemli tarihi yerlerinin maketleri Büyükşehir Belediyesi’nin fuayesini süslüyor. Side’den Aspendos Antik Tiyatrosu’na, Termesos’tan Perge’ye kentin en önemli mekanlarını gören ziyaretçiler minyatür eserleri büyük bir ilgiyle inceliyor.
Büyükşehir Belediyesi, Antalya çevresinde yer alan tarihi yerlerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla belediye fuaye alanında maketlerini sergiliyor. Belediyede işi olan vatandaşlar hizmet binası girişindeki fuaye alanında yer alan minyatür eserleri büyük bir dikkatle inceliyor. Side’den Aspendos Antik Tiyatrosu’na, Termesos’tan Perge’ye kentin en önemli yerlerini gören misafirler maketlere büyük ilgi gösteriyor.
Antalya’da antik çağlardan günümüze damga vuran dünya mirası eserlerin maketlerinin belediye fuayesinde sergilenmesi vatandaşlar tarafından da beğeni ile karışılandı. Sergilenen eserler arasında, Myra Antik Kenti, Kekova Antik Kenti, Köprülü Kanyon, Termessos, Nereidler Anıtı, Kaleiçi Yat Limanı, Aspendos Antik Kenti, Perge, Alanya Kalesi ve Side Antik kentinin maketleri yer alıyor.
|İmsak
|03:58
|Güneş
|05:47
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:12
|Akşam
|20:35
|Yatsı
|22:15
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|34
|56
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|34
|45
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|37
|96
|2. Man City
|37
|78
|3. M. United
|37
|63
|4. Chelsea
|37
|63
|5. Leicester City
|37
|62
|6. Wolverhampton
|37
|59
|7. Tottenham
|37
|58
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|37
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|37
|42
|15. West Ham
|37
|38
|16. Brighton
|37
|38
|17. Aston Villa
|37
|34
|18. Watford
|37
|34
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25