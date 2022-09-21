Tarihi Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’na ödül

Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması, 2021 sonuçları açıklandı. Restorasyon çalışması Alanya Belediyesi tarafından yapılan Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı, başarılı restorasyon çalışması ile Tarihi Kentler Birliği tarafından Başarı Ödülüne layık görüldü.

“Konaklarımızı tamamen özünü koruyarak restore ediyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kent kimliğini ortaya koyan sivil mimarlık yapılarının en iyi örneklerinden tarihi Alanya evlerini, özüne uygun olarak restore edip kültürümüze kazandırıyoruz” dedi.

Restorasyonunu yaptıkları her tarihi eseri, kendi kimliğine uygun olarak tasarladıklarını ve yerel ustalarla yöreye özgü yapım teknikleri kullanarak gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Yücel, “Kadıpaşa Mahallesi’ndeki Ağaoğlu Hacı Mehmet Konağı’nı da aynı tekniklerle restore ettik. 19. yılın sonlarında inşa edilmiş olan bu yapı, yangın ve çeşitli nedenlerden dolayı zarar görmüş ve kullanılamaz duruma gelmişti. Ancak, dış cephe ve iç mekânlarının mimari özelliklerinin bir kısmı yerinde duruyordu. Bu haliyle günümüze kadar ulaşmış bu yapı, Alanya sivil mimarlık örneklerinin özgün detaylarının belgelenmesi ve kent belleğimizin arşivlenmesi açısından özgün haliyle korunması oldukça önemliydi” diye konuştu.

“Belediyemizin restorasyon çalışmaları bir kez daha ödülle taçlandırıldı”

Kazanılan ödüllerin, Alanya’nın değerine değer kattığını söyleyen Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemiz tarafından yapılan restorasyon ve kültürel çalışmalar bir kez daha ödülle taçlandırıldı. Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda şehrimiz adına kazandığımız yeni ödül, bizi hem mutlu etti hem de gururlandırdı” dedi.

Ödüller, 30 Eylül-1 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Tarihi Kentler Birliği Meclis Toplantısında düzenlenecek ödül töreninde sahiplerine teslim edilecek.