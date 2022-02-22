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Tapuları teslim edilen Akdeniz Sanayi Sitesi’ne 25 yeni iş yeri

Akdeniz Sanayi Sitesi’nin 42 yıllık imar ve mülkiyet sorununun çözülmesinin ardından Başkan Hakan Tütüncü, 25 yeni işyerinin geleceğini söyledi. Tütüncü esnafı kapı kapı ziyaret ederek ‘Hayırlı kazançlar’ diledi.

ANTALYA 22.02.2022, 12:02
Tapuları teslim edilen Akdeniz Sanayi Sitesi’ne 25 yeni iş yeri

Akdeniz Sanayi Sitesi’nin 42 yıllık imar ve mülkiyet sorununun çözülmesinin ardından Başkan Hakan Tütüncü, 25 yeni işyerinin geleceğini söyledi. Tütüncü esnafı kapı kapı ziyaret ederek ‘Hayırlı kazançlar’ diledi.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, geçen yıl Akdeniz Sanayi Sitesi’nin mülkiyet sorununu çözüme kavuşturarak esnafa tapularını teslim etmişti. Başkan Hakan Tütüncü Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ‘ü ziyaret ederek 42 yıl sonra çözüme kavuşturulan bölgeye 250 dükkan yapılacağı müjdesini verdi. Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öztürk’ ve yönetimini ziyaret eden Başkan Tütüncü, sanayi esnafının bu anı 42 yıldır özlemle beklediğini söyleyerek Akdeniz Sanayi Sitesinin Antalya için önemini vurguladı.

“Antalya’nın vitrini”

Geçmişi ve hatıraları andıkları güzel bir vakti paylaşmanın içerisinde olduğunu söyleyen Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü “2009 yılında göreve geldiğimiz ilk günden itibaren en çok dikkat ettiğimiz ve hizmet vermeye çalıştığımız Akdeniz Sanayinin önemli olduğunu çok iyi biliyorduk. Akdeniz Sanayisi Antalya ve Kepez için çok önemli. Akdeniz Sanayi Sitesi sadece şehrimizin değil, çevre il ve ilçelerden de yüzlerce vatandaşımızı durağı oluyor. Burada muhteşem bir sosyal hareketlilik var ve bu hareketlilik Antalya’nın vitrini haline gelen Akdeniz Sanayi Sitenin önemini bizlere bir kez daha hatırlatıyor” diye konuştu.

“Sorunlarını çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz”

Akdeniz Sanayi sitesinin mülkiyet sorunlarına değinen Başkan Tütüncü, “ Akdeniz Sanayi Sitesinin altyapı ve üstyapı çalışmalarına destek olduk. Yeşil alan ve sosyal alanlar konusunda yetersiz kalıyordu. Ancak Belediye Meclislerimizin ve bizlerin desteğiyle Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk ile beraber birlikte çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürdük. Bugün geldiğimiz noktada Akdeniz Sanayi Sitesinin sorunlarının ortadan kalktığını görmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi.

“Büyük gelişim gösterdi”

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifinin bölgeye 100 dükkan kazandırdığını ifade eden Başkan Tütüncü “ Çözmüş olduğumuz imar sorunlarıyla birlikte birkaç tane sanayi sitesi büyüklüğünde yeni projeler Akdeniz Sanayi Sitesinin gelişimine destek oluyor. Bu çalışmalar özellikle yerel yönetimlerin ekonomik hareketliliğe karşı katkısını önemli hale getiriyor. İmar ve mülkiyet sorunları çözülerek yeni sosyal ortamlar kazandırıldı. Akdeniz Sanayi Sitesi 2009’dan bu yana çok büyük bir gelişim gösterdi” diyerek Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk’ten Antalyalıları sevindirecek yeni çalışma ve projeler beklediğini sözlerine ekledi.

“Mülkiyet sorununun çözümü 250 dükkan kazandırdı”

Akdeniz Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mehmet Öztürk, “ 2 bin 500 iş yerimizin bulunduğu yaklaşık 15 bine yakın çalışanımızın olduğu Akdeniz Sanayi Sitemizin birçok sorunları vardı. Bu sorunların başında sitemizin 60 sokağında bulunan asfalt sorunları, mülkiyet sorunları, kat artışı sorunları ve park sorunları gibi yıllardır çözüme kavuşturulmayı bekleyen problemlerimiz vardı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü göreve geldiği ilk günden itibaren bizleri sürekli ziyaret etti. Bizde Akdeniz Sanayi Sitesi yönetimi olarak yaşadığımız sorunları Hakan Tütüncü’ye ilettik. Başkanımız Hakan Tütüncü 42 yıldır çözülemeyen Sanayi Sitesinin mülkiyet sorununu şapkadan tavşan çıkarır gibi çözüme kavuşturdu. Mülkiyet sorununun çözüme kavuşturulmasıyla birlikte 250 Sanayi Dükkanı yapılacak ve bin 500 kişiye ekmek kapısı olacak” şeklinde konuştu.

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