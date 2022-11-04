Tanker yangınına giden itfaiyeciler yanmakta olan kamışları söndürdü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınlarında tanker yangını ihbarı üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yanmakta olan kamışları söndürdü. İhbarı yapan kişinin ise olayı yanlış anladığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ‘Büyük şelale karşısında bulunan akaryakıt istasyonu arkasında tanker yanıyor’ ihbarı Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat Birimi’ni harekete geçirdi. Büyük şelale yakınlarında bir süre yanan tanker arayan ekipler, akaryakıt istasyonunun 200 metre ilerisinde Sarılar Kümeevleri mevkiindeki sulama kanalının kenarında bulunan kamışların yandığını görerek müdahalede bulundu. Kamışlık alandaki yangın kısa sürede söndürülürken, büyük şelalenin önündeki yoldan geçen vatandaşın akaryakıt istasyonunun arkasından yükselen alevleri görünce tanker yandığı ihbarında bulunduğu belirlendi. Yangının bahçe sulamak amacıyla kullanılan dinamodan çıktığı belirlenirken, dinamo ve borular da yangında zarar gördü.