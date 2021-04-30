banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!

Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Antalya’da sıklaşan denetimler kilometrelerce uzun araç kuyruklarına neden oldu.

ANTALYA 30.04.2021, 16:54
3
Tam kapanma denetiminde 2 kilometrelik araç kuyruğu

17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Antalya’da sıklaşan denetimler kilometrelerce uzun araç kuyruklarına neden oldu.

Artan korona virüs vakaları ile birlikte gelen tam kapanma ek önlemleri de birbiri ardına getirdi. 17 günlük tam kapanma öncesi Antalya’da birçok caddede polis, denetimler yaptı. Yapılan denetimler çoğu yerde 2 kilometrelik araç kuyruklarının oluşmasına sebep oldu. Şehrin önemli noktalarında vatandaşlara izin belgesi denetimi yapan polis ekipleri, kısıtlama döneminde çalışan toplu taşıma araçlarında da maske, mesafe kontrolü yaptı. Denetim olduğunu gören bazı araç sürüleri ise yoğun trafikte geri geri giderek kaçmaya çalıştı.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?