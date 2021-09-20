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‘Takıntılar’ Kaş’ta seyirci ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ödüllü oyunu ‘Takıntılar’ ilçe turneleri kapsamında Kaş Antik Tiyatro’da sahnelendi. Takıntılar, Antik Tiyatro’nun atmosferinde seyirciyle buluştu. Yeni Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde ‘En iyi Komedi Yapım’ ödülünü kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Takıntılar oyunu Kaş’ta seyirciyle buluştu. Kaş halkının ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeni topladı.

ANTALYA 20.09.2021, 15:18
‘Takıntılar’ Kaş’ta seyirci ile buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun ödüllü oyunu ‘Takıntılar’ ilçe turneleri kapsamında Kaş Antik Tiyatro’da sahnelendi. Takıntılar, Antik Tiyatro’nun atmosferinde seyirciyle buluştu. Yeni Tiyatro Dergisi’nin düzenlediği 2. Uluslararası Emek ve Başarı Ödülleri’nde ‘En iyi Komedi Yapım’ ödülünü kazanan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun Takıntılar oyunu Kaş’ta seyirciyle buluştu. Kaş halkının ve tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği oyun beğeni topladı.

İlçe turnesi kapsamında farklı oyunlarla Antalyalı tiyatro severlerle buluşan ve gittikleri her yerde yoğun ilgi gören AŞT oyuncuları Kaş Antik Tiyatroyu dolduran tiyatro severleri eğlendirdi. Eğlenceli diyaloglarıyla sanatseverlere keyifli bir seyir sunan “Takıntılar” gecenin sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Sorunları birbirinden ayrı altı insanın, sorunlarının çözümü için aynı doktordan randevu almaları ile başlayan oyun, hastaların randevuları için beklemek zorunda kaldıkları sırada birbirlerinin sorunlarını anlamak ve aşmak için gösterdikleri çabayı eğlenceli bir dille anlatıyor.

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