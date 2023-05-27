Sürdürülebilir bir dünya için sürdürülebilir arıcılığın önemi

Tüm dünyada ve Türkiye’de önemi daha da anlaşılmaya başlanan Dünya Arı Günü sebebiyle Anadolu propolisi üreticisi BEE’O Propolis, arı kostümlü maskotlar eşliğinde ürün tanıtımları, arı ve arıcılıkla ilgili boyama kitabı ve balon dağıtımları ile tadım etkinlikleri düzenledi.

Çocuklar ve aileler tarafından büyük ilgi çeken bu aktiviteler ile BEE’O; arıların dünya için tozlaşmaya sağladığı katkıya dikkat çekmeyi hedefledi. FAO verilerine göre dünya nüfusunun yüzde 90’ı tarafından tüketilen 100 ürünün arılar tarafından tozlaştırıldığı, bazı çiçekli bitkilerin tozlaşması da sadece bu bitkilere özelleşmiş arılar tarafından yapıldığı bildirildi. Bu konuda farkındalık sağlamak için “Arı olmasaydı bu sebze ve meyve olmazdı” mesajı ile hazırlamış olduğu kartları ürün reyonlarına yerleştirerek mağazaları ziyaret eden tüketicileri bilinçlendirildi.

Kovandan sofraya Anadolu propolisini tüketici ile buluşturan firmanın patentli saf Anadolu propolisi, arı sütü, polen, arı ekmeği ve ham bal içeren gıda takviyeleri 19-21 Mayıs tarihlerinde Dünya Arı Günü’ne özel kampanyalarla tüketicilere ulaştı.

Dünya Arı Günü’ne ilişkin sosyal medya etkileşimleri

Dünya Arı Günü’ne özel hazırlanmış olan farkındalık videosu ve bu özel günde gerçekleştirilen tüm etkinliklere ait videolar ile sosyal medya hesaplarından arıların dünya için önemine dikkat çekildi. Dünya Arı Günü çerçevesinde düzenlenen tüm etkinliklere ait videolar farklı sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı’dan Dünya Arı Günü’ne özel sunum

BEE’O Propolis Kurucusu ve Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, “İlham Veren Kadınlar-She’s Mercedes” panelinde, 20 Mayıs Dünya Arı Günü’nün önemine dikkat çekmek amacıyla “Arı Varsa Hayat Var” konulu sunumunu gerçekleştirdi. Sunumunda, arıların tozlaşmaya sağladığı katkıya vurgu yapan Dr. Samancı, 45 günlük hayatında ancak 1 çay kaşığı kadar bal üretebilen arıların yok olması durumunda Einstein’ın da dediği gibi dünyada yalnızca 4 yıl yaşamın mümkün olabileceğini belirtti.

Ünlü Sunucu Burcu Esmersoy’dan Dünya Arı Günü’ne destek

Burcu Esmersoy, Dünya Arı Günü’nün önemine dikkat çekmek amacıyla BEE’O Propolis ile bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Arıcılık kıyafeti giyerek Dünya Arı Günü’nün önemini anlattığı bir videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Burcu Esmersoy, “Einstein’ın da dediği gibi; arılar yok olursa, insanlığın sadece 4 yıl ömrü kalırdı. Arılar bu yüzden insanlığın devamlılığının yanında hayatın devamlılığı için çok önemlidir. Çiçekler arılara, arılar da çiçeklere muhtaçtır. Soframızdaki yiyeceklerin yüzde 80’inden fazlasında arıların emeği vardır" dedi.

BEE’O Propolis Türkiye Arıcılar Birliği Etkinliği’nde

Geçtiğimiz yıllarda Muğla’da gerçekleşen, pek çok arı ile arı kovanının telef olmasına, bir o kadar da arıcının geçim kaynağının yok olmasına neden olan orman yangınlarında Türkiye Arıcılar Birliği ile birlikte birçok proje gerçekleştirerek yaraları sarmaya çalışan propolis firması, bu özel günde de Türkiye Arıcılar Birliği tarafından Sakarya’da düzenlenen Dünya Arı Günü etkinliğine katılarak arıcılık mesleğinin tanıtılmasına, arıcılığın geleceği ve arıların yaşamdaki önemi konularında farkındalık oluşturulmasına destek oldu.