Şüphelinin terk ettiği araçta uyuşturucu ve tabanca bulundu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tehdit ve hakaret suçuna karışan bir şahsın olay yerinde bırakıp gittiği aracında uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Haziran’da Manavgat Side Mahallesi’nde tehdit, hakaret ve 6284 sayılı kanuna muhalefet olayının şüphelisi E.H. isimli şahıs, olay yerine geldiği aracını terk edip kaçtı. Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde araçta yaptığı aramada; 6 gram skunk, 1 adet ruhsatsız tabanca, 24 adet 9x19 milimetre fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Şüpheli E.H. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.