Sulama kanallarını temizleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri sulama kanallarının temizliğini yapıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında kanallar temizlenerek su akış yollarının açık kalması sağlanıyor.

Çalışmalarda sulama kanallarındaki çalı, taş, toprak ve atıklar temizleniyor. Bu sayede su akış yollarının sürekli açık kalarak çiftçilerin ve tarım alanlarının olası bir taşkından zarar görmesi engelleniyor.