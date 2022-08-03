Sporculara lisans öncesi basketbol atölyesi

Yetenekli basketbolcuları fazladan antrenmanlar yapılan atölyeye seçen Kepez Belediyesi Spor Kulübü, keşfettiği yetenekliler ölçüsünde özel takımlar kuruyor.

Yaz spor okullarındaki basketbol kursiyerlerinde yetenekli olanları basketbol atölyesinde mercek altına alan Kepez Belediyesi Spor Kulübü, keşfettiği yetenekliler ölçüsünde özel takımlar kuruyor. Haftanın 3 günü birer saat kurslara gelen istekli ve becerikli çocuklar, basketbol atölyesine seçildiklerinde haftada 3 saat daha maç antrenmanına tabi tutuluyor. Bu süreçte performansı beğenilen 2013 ile 2009 doğumlu çocuklar, lisans çıkartıldıkları altyapı takımlarına katılmaya hak kazanıyor.

Spor okulları ile lisanslı oyunculuk arasındaki hazırlık süreci olarak atölye kurduklarını belirten Basketbol Sportif Koordinatörü Besim Güvenç, “Altyapı takımlarına seçildikten sonra bekleneni veremeyen çocukları tekrar kurslara yönlendirmek, veliler, çocuklar ve bizim açımızdan zor oluyordu. Velileri üzmemek adına çeşitli nedenlerle kendini geliştiremeyen öğrencilerimizi takımlarımızda tutmanın da zorlukları var. Kurduğumuz bu atölye sayesinde, bizi istikrarlılığına ikna etmeyen kursiyerler ile velilerimizi en başından lisanslı sporcu olarak takımlarımıza katmamış oluyoruz” diye konuştu.