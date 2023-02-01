Spor okullarında yeni dönem

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin çocuk ve gençlere yönelik 16, yetişkinler içinse 8 branşta açılacak ilkbahar dönemi spor okulları için kayıtlar başladı.

Muratpaşa Belediyesi’nin Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlıklı yaşam projesi, Sağlıklı Muratpaşa Hareketi çervesinde düzenlenen spor okullarında ilkbahar dönemi için kayıtlar başladı. 6 Şubat - 18 Haziran tarihlerini içerisine alan ilkbahar döneminde çocuklar ve gençler için 16, yetişkinler içinse 8 branşta kurslar açılacak. Kayıtlar, Turunç Masa Çağrı Merkezi ve belediye internet sitesi üzerinden yaptırılabilecek.

Çocuk ve gençler için futbol, tenis, basketbol, voleybol, hentbol, jimnastik, karate, judo, badminton, squash, güreş, masa tenisi, yüzme branşlarının yanı sıra yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, gücün ve dayanıklılığın sınırlarını zorlayan triatlon ve buz pateni kursları da açılacak. Triatlon için 10-16 yaş grubu kayıt yaptırabilecek. Triatlon kursunda salı ve perşembe günleri yüzme, cumartesi ve pazar günleri ise koşu ve bisiklet kursları gerçekleştirilecek. Buz pateni kursuna ise 7-11 yaş grubu kayıt yaptırabilecek.

Muratpaşa Belediyesi, yetişkinlere yönelik tenis, badminton, squash kurslarının yanı sıra fitness, su jimnastiği, yoga, pilates eğitimlerine bu dönemde de devam edecek. Pilates ve aerobik kursları, aralarında park, stat ve spor salonlarını da bulunduğu 17 noktada düzenlenecek. Yoga kursu ise Falez, Fener, Çiftekuyular, Soğuksu yaşlı evlerinde gerçekleştirilecek.