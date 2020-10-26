Sosyal medyada ihtiyacı olanlar için acil kan hattı
NTALYA’DA KAN İHTİYACI OLAN VATANDAŞLAR İÇİN SOSYAL MEDYA SAYFASINDA ACİL KAN HATTI SAYFASI AÇILDI. VATANDAŞLAR, KISA SÜREDE TAKİPÇİ SAYISI ARTAN SAYFADA ACİL KAN VE PLAZMA KAN İHTİYACINI İLAN VEREREK KARŞILAMAYA ÇALIŞIYOR.
Antalya’da kan ihtiyacı olan vatandaşlar için sosyal medya sayfasında acil kan hattı sayfası açıldı. Vatandaşlar, kısa sürede takipçi sayısı artan sayfada acil kan ve plazma kan ihtiyacını ilan vererek karşılamaya çalışıyor.
Daha önce kentteki olayların paylaşıldığı ‘Antalya Hakkında’ adlı sayfayı açarak yüz binlerce takipçi sayısına ulaşan Uğur İncik, bu sefer sosyal dayanışma çalışmasına imza attı. Acil kan ve plazma kan ihtiyacı olan hastalar için ‘Antalya Kan Hattı’ adlı sayfayı açan İncik, vatandaşların bu ihtiyaçlarını takipçilerine duyurmaya başladı. Kısa süre içerisinde binlerce takipçi sayfasına ulaşan sayfa, kendileri ya da yakınları için kan ihtiyacı olanların adresi haline geldi.
Sosyal medyanın doğru kullanılmasının birey ya da toplumun yararına olabileceğine işaret eden Sayfa sahibi Uğur İncik, “Çoğu olaylarda veya hastalıklarda yakınlarına kan ihtiyacı olan kullanıcılar ricada bulunuyor ve paylaşıyoruz. Çoğu ilanda ihtiyaçları karşılanan vatandaşlar bu konuda bize duacı oluyor. Sayfayı açma amacım da bu zaten. " dedi.
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