Sosyal medya üzerinden çocuk pornosu yayınlayan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Antalya Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda çeşitli sosyal medya platformları ve iletişim uygulamalarında çocuk pornografisi paylaşımı yaptığı tespit edilen M.E. ve B.E. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalar neticesinde şahıslardan el konulan dijital materyaller üzerinde gerekli incelemeler yapılarak suça konu görüntülere ve videolara ulaşıldı.

Şüpheliler M.E. ve B.E. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli şahıslardan M.E. adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, B.E. isimli şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.