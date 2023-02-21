‘Sosyal Market-Butik’ hizmetinden bin 902 afetzede ücretsiz yararlandı

Konyaaltı Belediyesi’nin Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi içerisinde oluşturduğu ‘Sosyal Market-Butik’ hizmetinden bu güne kadar 1902 afetzede aile ücretsiz olarak yararlandı.

Konyaaltı Belediyesi, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 şehirde etkili olan depremin ilk saatlerinden bu yana hem afet bölgesi hem de Antalya’ya gelen afetzedeler için yardım çalışmaları yürütüyor. Hayırsever yurttaşların Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne getirdiği yardımları ilk günden itibaren afet bölgesine sevk eden Konyaaltı Belediyesi, bir yandan da Antalya’ya gelen afetzede vatandaşlar için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’ne kurulan sosyal market ile Antalya’ya gelen afetzedelerin günlük ihtiyaçları karşılanırken, belediyeye bağlı kreşler ve etüt merkezlerinde de çocuklar ve üniversiteye hazırlanan gençlerin eğitimlerinin aksamaması için çalışmalar yapılıyor.

Afet bölgesine konteyner desteği

Afetin yaşandığı ilk günden itibaren 41 yardım tırını afet bölgesine ulaştıran Konyaaltı Belediyesi, 16 adet nakliye aracı ve 7 adet otobüs desteğiyle de afetzede vatandaşlar için seferber oldu. Özellikle çok fazla yardım gitmeyen uzak köylere ulaşan ekipler, vatandaşlara ve sokak hayvanlarına ihtiyaç malzemelerini ulaştırdı. 62 sivil savunma personeli, 3 adet iş makinesi, 3 adet lowbed, 7 adet 4x4 pikap ve 4 adet binek araç ile bölgede olan Konyaaltı Belediyesi ekipleri, afetin ilk gününden bu yana bölgede olan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in bizzat koordinasyonu ile arama kurtarma faaliyetleri gerçekleştirdi. Bölgeye gönderilen yardım kalemlerinin içerisinde 13 adet konteyner ev, 30 adet jeneratör, 120 adet tüp, 1 adet ağaç motoru ve 155 koli ilk yardım seti bulunduğu bildirildi.

1902 aile ücretsiz yararlandı

Afet bölgesine gönderilen yardımların yanı sıra Antalya’ya gelen afetzede vatandaşlar için de çalışmalar yapan Konyaaltı Belediyesi, Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi içerisine kurduğu ‘’Sosyal Market-Butik’’ ile afetzede vatandaşlara destek oluyor. Giyimden yiyeceğe, hijyen malzemelerinden atıştırmalıklara kadar bir çok ürünün yer aldığı ve yardım taleplerinin devam ettiği sosyal marketten bin 902 ailenin ücretsiz bir şekilde faydalandığı bildirildi. Ayrıca, Sosyal Market-Butik’in hizmete açıldığı 9 Şubat tarihinden bu yana Halk Masa üzerinden gelen 453 yardım talebinden (kıyafet, gıda, ulaşım, konaklama, diğer) 380 tanesinin sonuçlandırıldığı, kalan taleplerin ise işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Yardımlarımız devam edecek

Konyaaltı Belediyesi olarak afetin ilk saatlerinden itibaren bütün imkanları ile deprem bölgesinde olduklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “10 ilimizi etkileyen deprem felaketi için ülkenin her yerinde olduğu gibi bizler de seferber olduk. Yüzlerce gönüllü kardeşimiz ile birlikte duyarlı vatandaşlarımızın bizlere ulaştırdığı yardım eşyalarını bölgeye ulaştırdık. Öte yandan arama kurtarma ekiplerimiz de bölgede insan üstü bir çalışmayla afetzede vatandaşlarımızın yanında yer aldı’’ dedi. Antalya’ya gelen afetzedeler için de ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Başkan Esen, “Sosyal marketimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Ayrıca kreşlerimizin ve etüt merkezimizin kapılarını da çocuklarımızın eğitimi için sonuna kadar açtık. Afetzede vatandaşlarımız için yardımlarımız devam edecek’’ şeklinde konuştu.