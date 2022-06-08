Sorgun Boğaz Halk Plajı açıldı

Manavgat Belediyesi, Sorgun Boğaz Halk Plajı’nın 2’nci etap düzenleme çalışmalarını tamamlayarak vatandaşların kullanımına açtı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Manavgat Irmağı’nın Akdeniz’le buluştuğu nokta olan Sorgun Boğaz Halk Plajı’nda 2.Etap Çevre Düzenleme Çalışmalarını tamamlayarak halkın hizmetine sundu. 550 metrelik sahil bandındaki düzenleme çalışmaları çerçevesinde ırmak ve deniz kenarında vatandaşların keyifli vakit geçirmeleri için pergoleli piknik masaları, yeşil alanlar, 500 araç için park yeri, yürüyüş yolu, şezlonglar, soyunma kabinleri, WC, duş ile aydınlatma direkleri yerleştirildi. Bölgeye gelen vatandaşların sosyalleşmesini de önemseyen Manavgat Belediyesi, çocuk oyun grupları ve basketbol sahasını bölgeye kazandırdı. Manzara eşliğinde anı ölümsüzleştirmek isteyen vatandaşlar için de çalışma yapan belediye, öz çekim alanı için rengarenk “BOĞAZ” 3D sembol alanını da yerleştirdi.

Sahil Camping ve Karavan Park

Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü, Sorgun Boğaz mevkiinde karavan tatili yapmak isteyen vatandaşlara yönelik de bir alan oluşturdu. Sahil Camping adıyla hizmet verecek olan Karavan Park’ta, 26 adet karavanın park edebileceği bir alanın yapım çalışması tamamlandı. Deniz manzarasında aileleriyle birlikte karavanda konaklayacak olan vatandaşlar için aydınlatma direkleri, elektrik, su, duş, WC ve güvenlik hizmeti de sunulacak.

Carettalar ve kum zambakları korunuyor

Başkan Şükrü Sözen’in talimatıyla projede canlılar ve ekosistemin bozulmamasını sağlayacak çözümler üretildi. Tüm dünyada ender yetiştiği için koruma altına alınan endemik bitki kum zambakları, belediye tarafından tel çitle çevrilen alanda koruma altında alındı. Caretta carettaların yavrulama döneminde zarar görmemesi için ise aydınlatma direklerinin yönü ve ışık sıcaklığı özel bir sistemle ayarlandı. Belediye güvenlik görevlileri ise sahil bandı boyunca 24 saat devriye görevi yapacak.

“Bu güzelliğin başka örneği yok”

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Boğaz Halk Plajı’ndaki çalışmaların halkın sosyal yaşam kalitesini arttırdığını ve kenti ileriye taşıdığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat halkımızın yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimizin de sıklıkla kullandığı Sorgun Boğaz mevkiinde modern, kullanışlı, halkın aynı zamanda sosyalleşebileceği bir tatil alanı oluşturduk. Bu eşsiz güzelliğin dünyada bir örneği daha yok. Bir yanda Toros dağları, bir yanda Manavgat ırmağı ve bir yanda deniz manzarası, bölgemizi adeta bir bütün haline getirdi. Tüm vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte ziyaret etmesini ve gönüllerince keyifli anlar yaşamasını temenni ediyorum. Halkımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.