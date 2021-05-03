Son Balo için buluştular

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından 8 ay önce, 2 Şubat 1938’de, doktorların “Paşam gitmeyin” uyarılarına rağmen söz verdiği için katıldığı baloda seslendirilen vals ve zeybeklerden oluşan bir konser için yeniden bir araya geldi. Online devam eden çalışmalarda 30 kişilik orkestraya Emrah Aydın şeflik yapıyor.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bir yılı aşkın süredir konserlerine ara veren Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, yeniden bir araya geldi. Emrah Aydın’ın şefliğinde çalışmalarını online olarak sürdüren 30 genç müzisyen, pandemi kısıtlamalarının sona ermesinin ardından “Atatürk - Son Balo” konseriyle müzikseverle buluşacak.

“Açık hava sahnesinde çalışacaklar”

Konser sahnesi heyecanını yeniden yaşamaya başlayan Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası, yeni çalışmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatından 8 ay önce, 2 Şubat 1938’de, Bursa Belediyesi’nce onuruna düzenlenen baloda seslendirilen vals ve zeybekleri yeniden yorumlayacak. Yüz yüze eğitime izin verilmesinin ardından orkestra üyeleri Değirmenönü Kültür Merkezi açıkhava sahnesinde çalışmalarına devam edecek.

“Yeni üyeler”

Bununla birlikte Muratpaşa Belediyesi Gençlik Orkestrası’na yeni üye alımları da tam kapanma döneminin tamamlanmasıyla birlikte 17 Mayıs’ta başlayacak. Yaşları 10 ve 22 arasında değişen müzisyenler, keman, viyolonsel, saksafon, klarnet, trompet, bateri, gitar, bas gitar branşlarında başvuru yapabilecek. Başvuru detayları ilerleyen günlerde belli olacak.