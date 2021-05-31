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Söbüçimen yayla yoluna bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla sezonu öncesinde Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası yolunun bozulan kısımlarını bakıma aldı.

ANTALYA 31.05.2021, 14:36
Söbüçimen yayla yoluna bakım onarım

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yayla sezonu öncesinde Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası yolunun bozulan kısımlarını bakıma aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Gündoğmuş, Alanya, Manavgat ve Akseki yayla yollarında yaz hazırlığı yapıyor. Ekipler bu kapsamda kış aylarında metrelerce karla kaplanan ve deforme olan Gündoğmuş Söbüçimen Yaylası yolunu bakıma aldı. Ekipler, geçtiğimiz haftalarda kar temizliği yapılan Söbüçimen Yaylası grup yolunda şarampolleri temizliyor ve büz ağızlarını açıyor. Bozuk olan bölgelere malzeme seren ekipler, sıkıştırıp güvenli hale getiriyor. Söbüçimen yayla yolunu Gündoğmuş ilçesinin yanısıra Alanya, Manavgat ve Akseki ilçesine bağlı yaylacılar da yoğun olarak kullanıyor.
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