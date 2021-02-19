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Sizin oraların nesi meşhur programında Samsun konuşuldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ülkemizin yöresel ürünlerini il il gündeme getirmek, başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında bu hafta Samsun’un yöresel ürünleri konuşuldu. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Fişekci konuk olarak katıldı.

ANTALYA 19.02.2021, 12:27
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Sizin oraların nesi meşhur programında Samsun konuşuldu

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde ülkemizin yöresel ürünlerini il il gündeme getirmek, başarı hikayelerini paylaşmak amacıyla düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında bu hafta Samsun’un yöresel ürünleri konuşuldu. Programa, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, TOBB Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Çakır, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Fişekci konuk olarak katıldı.

"14’ü coğrafi işaretli, binin üzerinde ürünümüz var”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, çok kültürlü bir şehir olan Samsun’un mutfak kültürünün de güçlü olduğunu söyledi. 14 Coğrafi İşaretli ürüne sahip Samsun’un Terme, Çarşamba ve Bafra pidesinin ayrı ayrı coğrafi işarete sahip olduğuna dikkat çeken Demir, “Hepsinin kendine has lezzeti ve özelliği var. Samsun’da pide yiyen başka yerde pide yiyemez” dedi. Demir, kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarının canlandırmak için usta yetiştirme kursları düzenlediklerini söyledi. Samsun’un coğrafi işaret alabilecek binin üzerinde yöresel ürünü olduğunu söyleyen Mustafa Demir, coğrafi işaret sayısının arttırılacağının altını çizdi.

“Sadece kasket değil iyiliğin simgesi”

TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Yeşilırmak’ın beslediği Çarşamba ile Kızılırmak’ın beslediği Bafra ovasının bereketinin yöresel ürünleri ortaya çıkardığını söyledi. Coğrafi İşaretli Çarşamba 8 Köşeli Kasketteki her bir köşenin bir anlamı olduğunu belirten Murzioğlu, cömertlik, mertlik, dürüstlük, yiğitlik, çalışkanlık, misafirperverlik, alçakgönüllülük, vatanperverliği simgelediğini anlattı.

“Yörex özlemi”

Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde TOBB’un desteğiyle Antalya’da düzenlenen YÖREX’in yöresel ürünlerin buluşma noktası haline geldiğini belirten Murzioğlu, “Samsun olarak YÖREX’e her yıl katılıyoruz. Yöresel ürünlerimizi YÖREX’te sergiliyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin tanıtımı yapıyoruz. 2020 yılında pandemiden dolayı yapamadığımız YÖREX’i inşallah bu yıl yaparız” diye konuştu.

Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Borsa olarak yöresel ürünlere sahip çıktıklarını söyledi. Her yıl büyük coşkuyla katıldıkları YÖREX’in bu yıl düzenlenmesini beklediklerini kaydeden Çakır, “YÖREX’i inşallah bu yıl gerçekleştiririz. Samsun’daki oda borsalar olarak birlik beraberlik içerisinde fuarda yerimizi alırız. Ülkemizin yöresel ürünlerini YÖREX’te görüyoruz” şeklinde konuştu.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bafra ovasının 4 mevsim tarım yapılabilen bir yer olduğunu belirtirken, coğrafi işaretli Bafra Kaymaklı Lokum, Bafra Nokulu, Bafra Pidesi, Bafra Zembili hakkında bilgi verdi.

Bafra Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Göksel Başar, zengin yöresel ürünlere sahip olan Bafra’nın her yıl ürünlerini YÖREX’te sergilediğini belirtti. Başar, çok sayıda coğrafi işaretli ürüne sahip olduklarını söylerken, Alaçam ilçesinin koyun peyniri ve kapaklı pidesi için coğrafi işaret çalışması yaptıklarını bildirdi.

“52 ustadan 8 kişi kaldı”

Vezirköprü TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Fişekci, Yöresel Ürünler Fuarı’nın mimarı ATB Başkanı Ali Çandır’a teşekkür etti. Vezirköprü’nün yöresel ürünlerini anlatan Fişekçi, coğrafi işaretli Vezirköprü Semaverini yapan 52 ustadan sadece 8 usta kaldığına dikkat çekti. “Semaverimizi yapacak usta bulamayacağız. Bu nedenle çırak yetiştirmek için çalışma yapıyoruz” diyen Fişekçi, bu yıl YÖREX’te Vezirköprü semaverini sergilemek istediklerini söyledi.

“Yöresel ürünlerin pazarlama stratejisi”

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, YÖREX gibi etkinliklere katılarak bölgenin tanıtım ve yatırım faaliyetlerine aracılık etiklerini söyledi. Şahin, yöresel ve coğrafi işaretli ürünlerin pazarlanması için kooperatiflere yönelik doğru pazarlama yöntemleri, ürün nasıl satılır, marka imajı nasıl oluşturulur konularında danışmanlık desteği verdiklerini belirtirken, “Coğrafi işaretli ürünlerimizi AB’ye akredite etmenin yollarını arıyoruz” diye konuştu.

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun’un tarım potansiyelini anlatırken, coğrafi işaretli ürünlerin kaynaklarını korumak için yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sağlam, Bafra lokumunun en önemli maddesi manda sütü için manda yetiştiriciliğini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.
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