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’Sizin Oraların Nesi Meşhur’ programında Hatay konuşuldu

’Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ Programında bu kez Hatay’ın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

ANTALYA 19.03.2021, 12:16
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’Sizin Oraların Nesi Meşhur’ programında Hatay konuşuldu

’Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ Programında bu kez Hatay’ın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” programında medeniyetlerin buluşma noktası olan Hatay’ın yöresel ürünleri ve coğrafi işaretli ürünleri konuşuldu. Gürsel Cingöz moderatörlüğünde online düzenlenen programın bu haftaki konukları, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ünal Çolakoğlu, Doğu Akdeniz kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız, Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu ve Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Ünal Kahraman oldu.

“Tam kadro YÖREX’te olacağız”

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay’ın çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir kent olduğunu belirtti. Hatay’ın 10 coğrafi işaretli ürünü olduğunu, coğrafi işaret başvurusu değerlendirilen 10’un üzerinde yöresel ürünü bulunduğunu bildiren Çinçin, 2020 yılında TOBB çatısındaki 365 oda borsa içiresinde Cİ tescilinde 5’inci, başvurusunda ise 3’üncü olduklarını bildirdi. Çinçin, “Yöresel ürünlerimiz ve lezzetli ürünlerimizi bizden sonraki nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz” derken, künefenin tescili için AB’ye başvurduklarını anımsattı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun coğrafi işaret konusuna öncülük ettiğini, kalkınma ajanslarının bu işi desteklediğini belirten Çinçin, “YÖREX de bu alanda Türkiye’de ses getirdi. ‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ deyince Antalya’daki YÖREX aklımıza geliyor. Pandemi nedeniyle geçen yıl ara verildi. Ama en kısa zamanda YÖREX’in tekrarlanacağını ümit ediyorum. Biz de tüm coğrafi işaretli ürünlerimiz ve aday ürünlerimizle tam kadro YÖREX’te olacağız” diye konuştu.

“Coğrafi işaret alacak çok sayıda ürün var”

Antakya Ticaret Borsası Başkanı Ünal Çolakoğlu, Hatay’ın yöresel ürünleriyle ilgili bilgi verdi. Antakya carra kebabı, Antakya kağıt kebabı, Antakya küflü sürkü, Antakya künefesi, Antakya sürkü, Antakya tuzlu yoğurdu, Dörtyol mandarini, Hatay defne sabunu, Hatay ipeği, Samandağ ney’inin coğrafi işaret tescili aldığını belirten Çolakoğlu, coğrafi işaret alabilecek çok sayıda daha yöresel ürüne ev sahipliği yaptıklarını kaydetti.Doğu Akdeniz kalkınma Ajansı (DOĞAKA) Genel Sekreteri Onur Yıldız, kadim kent Hatay’ın yöresel ürün zenginliğine dikkat çekerken, ajans olarak coğrafi işaret konusunda öncülük ettiklerini belirtti.

“Gastronomi şehri Hatay”

Antakya Gastronomi Derneği Başkanı Ünal Kahraman, Hatay mutfağının 600 yemek çeşidiyle UNESCO Gastronomi Şehri listesine girdiğini belirtti. Sadece tatlı alanında 217 çeşit lezzete sahip olduklarını belirten Kahraman, “Lezzet konusunda Türkiye’de önemli bir yere sahibiz. Hatay zeytin cenneti, peynirleri çok önemli yere sahip. 13 medeniyet, baharat yolu, ipek yolu, tarihimizden denizimizden, ovamızdan, nehirlerimizden insanımızdan aldığımız güçle muhteşem lezzetler ve yöresel ürünlere sahibiz” dedi.

Hatay Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay’ın tarımsal çeşitliliği ve verimiyle ilgili bilgi verirken, mandalina üretiminde ikinci sırada yer aldıklarını, narenciyede ülke genelinde önemli bir yere sahip olduklarını anlattı. Çolakoğlu, dünyada defnenin yüzde 90’ını Türkiye’nin yetiştirdiğini, Türkiye’de ise defnenin yüzde 90’ını Hatay’ın yetiştirdiğini söyledi.
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