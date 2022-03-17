Sitedeki su sayacı ve elektrik sigortalarını çalan şahıs tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde bir sitede su sayacı ve elektrik panolarındaki sigortaları çalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Kızılcaşehir Mahallesi’nde meydana geldi. Bir sitenin su sayaçlarının ve elektrik panolarında bulunan sigortaların çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Yapılan takip sonucu hırsızlık şüphelisi C.D. (31) ormanlık alanda yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.