Sinek yuvası lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor

Serik’te sivrisinekle mücadele çalışmalarını kapsamında sinek üremesine ortam oluşturan atık lastikler toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı sivrisinek üreme alanlarına yönelik ilaçlama çalışmalarına kış aylarında da devam ediyor. Serik’te ilaçlamaların yanı sıra, çevreye gelişigüzel atılmış araç lastiklerini de toplayan ekipler sivrisinek oluşumunu engellemeye çalışıyor.

Bilinçsizce doğaya atılan eski araç lastikleri, doğayı kirletmesinin yanı sıra sivrisinekler için de üreme alanı oluyor. Büyükşehir Çevre Sağlığı ekiplerince toplanan lastikler geri dönüşüme kazandırılıyor. Atık lastiklerin içindeki suların sivrisineklerin üremesi için çok elverişli olduğuna dikkat çeken yetkililer, vatandaşları eski lastikleri doğaya gelişi güzel atmamaları konusunda uyardı.