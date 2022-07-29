Sinek ve haşereyle mücadele sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezi ve ilçelerde uçkun ve haşerelere karşı başlattığı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Sinekle mücadele "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" sertifikasına sahip uzman ekiplerce yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, personel ve araçlarıyla sinek ve haşerelere karşı kültürel, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele çalışması yürütüyor. Saha ekipleri vektörel mücadele çalışmalarında Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı biyosidal ürünlerle akşam saatlerinden başlayarak gece geç saatlere kadar ilaçlama yapıyor.

Gece gündüz ilaçlanıyor

Vektörel mücadele ekipleri sivrisinek üreme kaynağı olan durgun su birikintilerine, rögarlar, fosseptik, bataklık, kanal, mazgal, su havuzları, süs havuzları, kullanılmayan yüzme havuzları gibi kaynaklara ilaçlıyor. Karasinek için de ayrıca çöp konteynerleri düzenli olarak ilaçlanırken, kanal içlerinde de uçkun ve larva mücadelesi yapılıyor. Gece ise ULV ilaçlamaları aralıksız devam ediyor.

Saha ekipleri, uçkunla mücadelede rüzgârın durgun olduğu saatleri baz alıyor. İlaçlama çalışmalarında yüksek verim hedeflenirken, vatandaşların şikâyetleri ve talepleri doğrultusunda da ilgili bölgelere müdahale ediliyor.