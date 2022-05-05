Sinan Mahallesi çarşısı gölgelikle kaplandı

Muratpaşa Belediyesi, açık hava alışveriş merkezini andıran Sinan Mahallesi çarşısını gölgelikle kapladı. Esnaf, çalışmanın ardından çarşının hareketlendiğini belirtirken Belediye Başkanı Ümit Uysal, çarşı niteliğinde olan diğer sokaklarda esnafın oybirliği halinde çalışmayı genişletebilecekleri haberini verdi.

Sinan Mahallesi, Antalya’nın meşhur Dönerciler Çarşısı ve Doğu Garajı arasında kalan yaklaşık 8 bin nüfusuyla kentin eski yerleşim yerleri kapsıyor. Muratpaşa Kaymakamlık binasına da ev sahipliği yapan mahallenin gün içinde nüfusu yüz binlere ulaşıyor. Mahallenin tam merkezinde bulunan çarşı ise eczanesi, fırınları, kafeleri, giyim, ayakkabı mağazaları, zücaciyeleriyle adeta bir açık hava alış veriş merkezini andırıyor.

“Esnaf olarak rahatladık”

Muratpaşa Belediyesi, bu yayalaştırılmış bölgeyi, kent sakinlerinin, yerli ve yabancı turistlerin gün boyu ziyaret etmelerini, alışveriş yapmalarını sağlayacak gölgelik çalışmasını tamamladı. Yaklaşık 20 yıldır çarşıda esnaflık yapan Cemil Kaynak, “Belediyenin çalışmaları verimli. Güneşlik sisteminin gelmesiyle esnaf olarak rahatladık” dedi.

“Sokaktan geçenlerin sayısı arttı”

30 yıldır çarşıda olduğunu söyleyen İsmail Dur ise “Bu sokak çalışması başarılı çok güzel. Esnaflar memnun. Turist veya yerli, herkes çok olumlu şeyler söylüyor” dedi. Çarşıda bir mağazada çalışan Tülay Bayrak ise vitrine çıkardıkları giysilerin de güneşten dolayı solmadığını söyledi. Bayrak, “Sağlıklı oldu. Sokaktan geçen sayısı da arttı. Çünkü güneşten dolayı çok fazla rahatsızlık oluyordu” dedi.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, çarşıda çalışmayı esnafın oybirliğiyle gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Başkan Uysal, Muratpaşa’da, belediyenin sorumluluğunda olan, çarşı niteliğine sahip cadde ve sokaklarda esnafın Sinan Mahallesi’nde olduğu gibi oy birliğini sağlaması halinde çalışmayı genişletebileceklerini söyledi.