Sık sık kazaların yaşandığı yaya geçidine ‘BAS-GEÇ’li çözüm

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ölümlü kazaların ardından vatandaşların eylemine sahne olan Hatipler Yenimahalle’de D-400 Karayoluna yayalar için BAS-GEÇ sistemi hayata geçiriliyor. Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından, yaya geçidinin bulunduğu yerde, BAS-GEÇ sisteminin olacağı trafik lambalarının takılması için çalışma başlatıldı.

Manavgat-Antalya D-400 Karayolu Hatipler Yenimahalle mevkiinde, yaya geçidinde sık sık yaşanan trafik kazalarının azamiye indirilebilmesi için çalışma başlatıldı. Yaşanan ölümlü kazaların ardından mahalle sakinlerinin yolu kapatarak eylem yapmalarının ardından yaya geçidinin bulunduğu yere BAS-GEÇ sisteminin uygulanacağı trafik lambası konulması için çalışma başlatıldı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerince yaya geçidinin bulunduğu yerde çalışma yapılırken, bu sistemin geçici olduğu, yaya üst geçidinin kısa sürede yapılarak sorunun ortadan kaldırılacağı bildirildi.

Diğer taraftan, bazı yetkililer, araç trafiğinin çok yoğun olduğu bir yerde BAS-GEÇ sisteminin kazaların artmasına neden olacağı yaya ve sürücülerin dikkatli olması gerektiğini dile getirdiler.