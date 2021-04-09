Sıfır atık konusunda en büyük görev kadınların

Akdeniz Üniversitesi Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Şule Orman, Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda sıfır atık çalışmalarını anlattı ve bu konuda kadınlara özel görev düştüğünü söyledi

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sıfır Atık Koordinatörü Prof. Dr. Şule Orman, Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ başlığıyla gerçekleşen panele katıldı. Alanında başarılı girişimci kadınların konuk olduğu programda konuşan Prof. Dr. Şule Orman, sıfır atık konusunda kadının rolünün önemine değindi.

Mücadele evde başlıyor

Kadının sıfır atık konusunda ev içi sorumluğundan başlayarak önemli bir noktada da yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Şule Orman “Öncelikle toplum olarak atıkları azaltmamız gerekiyor. Model olmak açısından kadınların sorumluluğu daha fazla. Hepimiz bunu destekleyerek sürdürmek zorundayız. Sürdürülebilir bir dünya için çevre duyarlılığının artması sağlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Toplumda bu konuda farkındalığın oluşmasının önemine değinen Prof. Dr. Orman, atık miktarının azaltılmasının yanı sıra üretilen atığı başka bir üretimin hammaddesi olarak kullanmak gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Şule Orman, özellikle pandemi döneminde sağlık ve ekonomi anlamında zorluklar yaşandığını ve bedeller ödendiğini de belirterek “Atıksız bir dünyanın önemini daha iyi anladık. Çevre sağlığı ve atık arasında ciddi ilişki var. Sıfır atık, yani atığımızı sıfıra indirmek gerek. ‘Sıfır atık, geleceğe değer kattık’ hepimizin ortak sloganı olmalı.” dedi.

Tarımsal üretimin can damarı

Bir insanın günde 1.2 kilogram atık ürettiğini kaydeden Prof. Dr. Orman, atıklarımızı kesinlikle karıştırmamız ve ayrıştırmamız gerektiğini söyledi. Sıfır atık belgesine değinen Prof. Dr. Orman, organik atıkların tarımsal üretimde önemine de dikkat çekti. Dünya yüzeyinin sınırsız olmadığını ve atık miktarını azaltmanın ilerisi için de çok faydası olacağını vurgulayan Prof. Dr. Orman, doğal kaynakların koruması, kesilen ağaç sayısının azaltılması kazanımlarının umut verici olduğunu belirterek özellikle organik atıklardan tarımsal üretimde kullanabildiğini de söyledi.