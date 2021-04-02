Şifa kaynağı zencefil Muratpaşa’da üretiliyor

Antalya’da, hazımsızlıktan mide şişkinliğine ve enfeksiyonlara karşı son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefilin üretimine başlandı. Muratpaşa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarındaki başlanan ekime Belediye Başkanı Ümit Uysal da katıldı. Başkan Uysal, “Yetiştirip komşularımıza zencefil ulaştırabilirsek, ne mutlu bize” dedi.

Ağrı kesici özelliği, kalbe, solunum yollarına, sindirim sistemi ve mideye faydalarıyla son yıllarda kullanımı giderek yaygınlaşan zencefil, Antalya’da üretilmeye başladı. İlk ekim, Muratpaşa Belediyesi’nin Ermenek Mahallesi’nde Park Bahçeler Müdürlüğü’nün seralarında 500 metrelik bir alanda yapıldı.

Kokusu ve görüntüsü nedeniyle mesafeli durulan bir bitkiyken son yıllarda yeniden keşfedilen zencefilin ekimine Başkan Uysal da katıldı. Başkan Uysal, çapayı eline aldı toprağı uygun şekilde kazıp Muratpaşa Belediyesi’nin ilk zencefillerini ekti. Başkan Uysal, zencefilin özellikle hastalıklara karşı vücut direncini çok yükselten bir bitki olduğunu söyledi. Türkiye’de yetişmeyen bu bitkinin 2017’de Gazipaşa’da ilk yerli üretim denemelerine başlandığını ve bugün 13 dekarlık bir alanda üretimin sürdüğünü aktaran Başkan Uysal, “Ülkemizde bazı çiftçilerimizin, inovatif, bu işleri seven girişimcilerimizin katkısıyla bölgemizde son yıllarda deneme üretimi yapılmaya başlandı. Biz de bu bitkiyi sağlık açısından çok değerli ve çok özel bulduğumuz için deneme üretimi yapalım istedik. Yetiştirip komşularımıza ulaştırabilirsek ne mutlu bize” diye konuştu.