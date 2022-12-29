Sherwood Premio Hotel, ilk durağını yenileyerek misafirleriyle buluşturdu

Sherwood Resorts & Hotels, 30 yıl önce Antalya’nın Lara semtinde başlayan yolculuğunun ilk durağını yenileyerek misafirleriyle buluşturdu.

1991 yılında Prize Otel adıyla açılan tesis, 2022 yılı itibarıyla yenilenen adıyla Sherwood Premio Hotel olarak şehir otelciliğinde hizmet vermeye başladı. Sherwood Premio Hotel, misafirlerin istek ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yenilenen odalarıyla hizmet veriyor. Bünyesinde bulunan 7 tesisi ve yenilenen 30 odasıyla şehir merkezinde bulunan otel, kısa bir mola vermek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. 30 yıl önce turizm hayatına başlayan otelin geçtiğimiz aylarda gerçekleşen açılışında; Antalya’nın önde gelen isimleri, turizm paydaşları ile iş ve magazin dünyasından ünlü isimler yer aldı. Tesisin yeni yüzü ve yeni ismi, eğlencenin doyasıya yaşandığı açılış gecesinde misafirlere tanıtıldı.

30 yıllık tecrübe, yenilenen yüzü ve ismiyle

Sherwood Resorts & Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ali Ceylan, 30 yıllık deneyimlerinden edindikleri tecrübelere vurgu yaparak, "Antalya ve bölgesinde sürdürülebilir kaliteli hizmeti yaygınlaştırma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Misafirlerimizin istek ve ihtiyaçları bizim için ilk sırada yer alıyor. Onlardan aldığımız talepler doğrultusunda aksiyonlarımızı alıyoruz. Sherwood Premio Hotel’i yeni ismine kavuştururken de bu detaylar doğrultusunda ilerledik. Şehir otelciliğinde de farkımızı ortaya koyacak adımlar attık. 30 odasıyla hizmet veren tesisimizin her odasında misafir konforunu en üst düzeye çıkaracak eklemeler gerçekleştirdik. Şehir merkezindeki konumu ile tesisimiz hem ulaşım hem de hizmet kalitesi açısından öncü olacak özelliklere sahip. Yola çıktığımız ilk tesisimiz, 30 yıllık tecrübemizden aldığımız ilhamla yenilenerek misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyor" dedi.