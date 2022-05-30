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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar yanarak kullanılamaz hale geldi.

ANTALYA 30.05.2022, 14:43
Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü

Antalya’nın Manavgat ilçesinde trafik ışıklarında seyir halindeki otomobil yanmaya başladı. Araç sürücüsünün kendisini dışarı atarak kurtardığı otomobil, itfaiye ekipleri gelene kadar yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolunda Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Demir’in kullandığı 15 AE 374 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, Sanayi Köprülü Kavşak yan yolda kumyolu kavşağındaki trafik lambalarına geldiği sırada yanmaya başladı. Motor bölümünden alevlerin yükselmesiyle birlikte araç sürücüsü araçtan inerek uzaklaşırken, alevler kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

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