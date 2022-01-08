Sesli kütüphanede bilgi ve kitaba engel yok

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi’nde görme engelli bireyler ‘Sesli Kütüphane’ uygulamasıyla bilgisayar kullanmayı öğreniyor, Türk ve Dünya edebiyatının seçkin eserlerini dinleyip, kabartma yazıdan oluşan kitapları okuyabiliyor.

Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı’ndaki bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmet Merkezi’nde, engelli bireylerin karşılaştıkları problemlere çözümüne yönelik danışmanlık hizmeti verilirken, sesli kütüphane uygulamasıyla da eğitim ve kişisel gelişimlerine destek olunuyor.

Görme engelli bireyler burada, internet aracılığı ile herhangi bir destek almadan günlük gazete okuyabiliyor, araştırma yapabiliyor ve e-posta gönderip alabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji Eğitim Merkezi’ne (GETEM) ait e-kütüphaneye bağlanarak roman, araştırma, çocuk kitapları gibi birçok kitap türünü sesli olarak dinleyebiliyor. Görme engelli bireyler, yaklaşık 160 sesli kitabın yer aldığı sesli kütüphaneden Braille Alfabesi ile (kabartma yazı) çıktı alıp, okuyabiliyor.

Görme engelli Levent Ünlüer "Sesli Kütüphane" hizmetinden uzun süredir yararlandığını dile getirerek, “Sürekli kitap dinliyorum. Kitap dinlemek benim için çok keyifli. Burada kaliteli zaman geçiriyorum, diğer arkadaşlara da merkeze gelmelerini tavsiye ediyorum” dedi.