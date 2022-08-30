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Serik’te Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı
Antalya’nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, coşkuyla kutlandı.
ANTALYA 30.08.2022, 16:42
Antalya’nın Serik ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıldönümü, coşkuyla kutlandı.
30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, Türkiye’nin her yerinde olduğu gibi Serik’te de coşkuyla kutlandı. Serik ilçesine bağlı Bogazkent turizm merkezinde bulunan su sporları, ay yıldızlı bayraklı jet ski ve teknelerle gösteri yaptı. Paraşütle havada ay yıldızlı bayrakla görsel şölene dönüşen kutlamalar yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi ile izlendi.
Klip haline getirilen kutlamalar sosyal medyada büyük beğeni topladı.
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