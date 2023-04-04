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Serik’te sokak hayvanları unutulmadı
ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE 4 NİSAN DÜNYA SOKAK HAYVANLARI GÜNÜNDE SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI.
ANTALYA 04.04.2023, 15:23
Antalya’nın Serik ilçesinde 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Gününde sokak hayvanları unutulmadı.
Serik belediyesi tarafından Belek turizm merkezinde sokak hayvanları için yaptırılan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine Belediye Başkanı Enver Aputkan ve öğrenciler ziyarette bulundu. Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, çocuklar hayvanları yakından tanıma fırsatı bularak, şefkat ile sevgilerini gösterdi. Etkinlik sonunda başkan Aputkan ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirdi.