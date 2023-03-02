Serik’te sıcak asfalt çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların daha kaliteli, konforlu ve güvenli seyahat etmesi amacıyla Serik ilçesi Karadayı Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanını birbirinden geniş ve modern yollarla buluşturma çalışmaları çerçevesinde Serik Karadayı Mahallesi’nde sıcak asfalt çalışması başlattı. Kısal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri öncelikle eskiyen ve deforme olan yolda düzenleme yaptı. Yıpranan asfaltın freze ile kaldırılması çalışmalarının ardından ekipler, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine başladı. Yaklaşık 2 bin 500 metrelik yol, en kısa sürede vatandaşın kullanımına sunacak.

Karadayı Mahalle Muhtarı Ercan Gürler; “Mahallem adıma çok mutluyum. Uzun zamandır yolumuz atıl durumdaydı.

Yapılan çalışma ile yolumuz tamamen yenilendi ve sıcak asfaltla kaplandı” dedi.