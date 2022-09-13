Serik’te 30 kilometrelik grup yolu asfaltlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Serik’te kırsal mahalleleri birbirine bağlayan 30 kilometrelik grup yolunu yeniliyor

Kırsal mahalleler arasındaki grup yollarında ağır tonajlı araçların ve şiddetli yağışların meydana getirdiği hasarlar, Büyükşehir Belediyesi’nin asfalt yenileme çalışmalarıyla gideriliyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Serik ilçesi Gökçepınar, Etler, Demirciler ve Yeşilvadi Mahalleleri arasındaki grup yolunda yenileme çalışması başlattı. Serik ve Manavgat’ı kırsaldan birbirine bağlayan 30 kilometrelik yol sathi asfaltla kaplanıyor. Ekipler tarafından yolun kot farkı bulunan bölümlerinde zemin dolgusu yapılırken, bazı bölümlerinde ise yol genişletme, iyileştirme gibi çalışmalar da yürütülüyor. Yaklaşık 6 milyon lira yatırım bedeli asfalt yenileme çalışmasıyla grup yolu modernize edilerek, vatandaşların daha güvenli bir sürüş ortamına kavuşmaları sağlanacağı belirtildi.

Kırsaldan iki ilçeyi birleştiriyor

Grup yolunun Çandır’dan Alacami, Gökçepınar, Etler, Demirciler ve Yeşilvadi’yi birbirine bağlayan çok önemli bir güzergah olduğunu ifade eden Yeşilvadi Muhtarı Mehmet Alice çalışmadan çok memnun olduklarını söyledi. Alice, “2015’te yolumuza asfalt yapıldı daha bir yıl olmadan yol bozuldu. Tekrar Muhittin Başkana müracaat ettik. Şimdi ise asfaltımız yapılıyor. Burası, D400 karayolunu kullanmadan Serik ve Manavgat ilçelerini kırsaldan birleştiren bizim için son derece önemli bir yol" diye konuştu.