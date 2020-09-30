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Serik Teke Köprüsü’nde sıcak asfalt çalışması
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, D400 KARAYOLU ALANYA-ANTALYA İSTİKAMETİ ÜZERİNDE YER ALAN TEKE KÖPRÜSÜ’NDE ASFALT ÇALIŞMASI YAPTI. KÖPRÜ YAKLAŞIMLARINDA OLUŞAN ÇÖKME GİDERİLEREK, GÜVENLİ HALE GETİRİLDİ.
ANTALYA 30.09.2020, 16:59
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, D400 karayolu Alanya-Antalya istikameti üzerinde yer alan Teke Köprüsü’nde asfalt çalışması yaptı. Köprü yaklaşımlarında oluşan çökme giderilerek, güvenli hale getirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yapım İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Serik Caddesi D400 karayolu üzerinde yer alan Teke Köprüsü’nde bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Alanya-Antalya istikametinde yer alan Teke Köprüsü’nün kuzey şeridindeki deformasyonlar ve köprü yaklaşımlarında oluşan çökmelere müdahale edildi. Köprü üzerindeki asfalt kazınarak, zemin dolgusu yapıldı. Ardından sıcak asfaltla kaplanarak, sürücüler için güvenli ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlandı.
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