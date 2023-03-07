Serik düğün salonu inşaatında sona gelindi

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Serik Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde yürütülen düğün salonu inşaatında sona gelindi. Çatı kaplama, iç ve dış cephe sıva imalatları ile mekanik ve elektrik altyapı imalatlarının tamamlandığı projede çevre düzenleme imalatlarına geçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Serik halkından gelen talep üzerine Serik Kongre ve Kültür Merkezi Projesi’ne eklediği bin kişilik çok amaçlı düğün salonu inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Düğün salonunda daha önce çatı kaplama, iç ve dış cephe sıva imalatlarını bitiren ekipler, mekanik ve elektrik altyapı imalatlarını da tamamladı. Yüzde 90’ı tamamlanan projede ince işler ve çevre düzenleme imalatları devam ediyor.

"Sosyal hayatı canlandıracak"

Serik’in Gedik Mahallesi’nde 20 bin 140 metrekare alan üzerine inşa edilen Serik Kültür Merkezi ve Düğün Salonu Projesi, iki ayrı bloktan oluşuyor. İnşaat faaliyetlerinin tamamlanmak üzere olduğu, yaklaşık olarak 2 bin metrekarelik inşaat alanına sahip tek katlı blok; ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılamak üzere bin kişi kapasiteli düğün salonu ve çok amaçlı salon olarak planlandı. Projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe kongre, konferans, kültürel etkinlik ve düğün gibi organizasyonlara hizmet verecek önemli bir merkeze kavuşacak.