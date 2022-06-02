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Serik Devlet Hastanesine anlamlı bağış

Serik Sağlık Tesislerini ve Hizmetlerini Destekleme Derneği, Serik Devlet Hastanesine spiromere(solunum fonksiyon testi) cihazı bağışladı.

ANTALYA 02.06.2022, 12:23
Serik Devlet Hastanesine anlamlı bağış

Serik Sağlık Tesislerini ve Hizmetlerini Destekleme Derneği, Serik Devlet Hastanesine spiromere(solunum fonksiyon testi) cihazı bağışladı.

Covid-19 pandemisinin en sert geçtiği dönemlerde Serik Devlet Hastanesi yoğun bakımının ihtiyacı olan fleksbl bronkoskopi cihazının teminini yaparak hastaneye üst düzey bir cihaz kazandıran dernek şimdi de spirometre (solunum fonksiyon testi) cihazı bağışladı. Serik Sağlık Tesislerini ve Hizmetlerini Destekleme Derneği ve üyeleri, Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara’yı makamında ziyaret ederek cihazın bağışını gerçekleştirdi.

Başhekim Kara, “Bu cihazların hastanemize bağış yoluyla kazandırılması hususunda gösterilen destek ve çabayı takdirle karşılıyor ve kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu hastane hepimizin, en iyi hizmeti verme adına vatandaşlarımızın desteği bizim için çok önemli. Emeği geçen tüm hayırseverlerimize destekleri için teşekkür ederim” dedi.

Spirometre cihazı akciğerlerin solunum kapasitesini ölçmek amacıyla kullanıldığı, özellikle nefes darlığı yaşayan hastalarda hastalıkların tanısında oldukça önemli bir cihaz olup özellikle astım, KOAH gibi hastalıkların teşhisi ve takibi ile sigara kullanımının akciğerlere verdiği hasarın tespitinde büyük yardımcı olduğu bildirildi.

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