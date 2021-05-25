Serik Belediyespor yönetimi ilçe protokolü ile bir araya geldi

Misli.com 2.ligde mücadele eden Serik Belediyespor Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu Serik’te protokolle bir araya geldi.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz ve Yönetim kurulu üyeleri İlçe Kaymakamı Mehmet Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Suat Esin ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ayhan Aktürk’le makamlarında bir araya gelerek, Serik Belediyespor hakkında istişarelerde bulundular. Ziyaretler sırasında Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz’e Başkan Yardımcısı Yusuf Yılmaz, Yönetim kurulu Üyeleri Namık Kemal Kılınç, Süleyman Kanmaz, Ufuk Koca, Yusuf Akgül, Yetkin Bilgi, Kulüp Müdürü Erhan Kaş eşlik etti.

Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, Profesyonel ligde mücadele eden Serik belediyespor Kulübü olarak kurumsallaşmanın önemine değindi. Serik Belediyespor kulübüne yeni sezon hazırlıkları konusunda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirten Kurdoğlu, “Serik Belediyesporun yeni sezonda iyi bir transfer ile iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyorum. Serik Belediyespor hepimizin ortak değeridir” dedi.

Kulüp Başkanı Halil Deligöz ise, “Serik Belediyespor hepimizin ortak değeridir. Yönetim olarak amacımız Serik Belediyesporu en iyi yerlere getirmek istiyoruz. Bunu yapabilmek içinde ilimizin süper lig temsilcileri olan TAV Fraport Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor ile görüşme ve istişare halinde olacağız. Bölgemizdeki Turizmcilerle görüşerek kulübümüz yararına görüşmeler gerçekleştireceğiz” diye konuştu.