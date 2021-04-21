Serik Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Aksu toprağa verildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Serik Belediyespor’un kulüp başkanı Ali Aksu, son yolculuğuna uğurlandı.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden cenaze aracı ile Serik ilçesine getirilen Aksu’nun cenazesi için ikindi namazından önce Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun cenaze namazı kıldırıldı.

Belkıs mahallesi mezarlığında İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından kıldırılan cenaze namazına müteakip cenaze Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar müdürlüğü ekipleri tarafından defnedildi.Cenazenin defin sırasında ailesi ve yakınları göz yaşları döktü.

Cenazeye Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir, Serik belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri ve Aksu’nun yakınları katıldı.

Rahatsızlığı nedeniyle 11 Nisan’da Antalya Özel Yaşam Hastanesi’ne kaldırılan 46 yaşındaki Aksu, durumunun ağırlaşması üzerine Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilmişti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Aksu, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetmişti.

Daha önce 2018 - 2019 futbol sezonunda Serik Belediyespor kulüp Başkanlığı yapan Aksu, 31 Mart 2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulda yeniden Kulüp Başkanı oldu. Aksu, Serik Belediyesporun BAL liginden 3. Lige çıktığı sezonda şampiyonluk yaşamış, 3. Ligin ilk yılında da play off maçlarında final oynayarak 3. Ligin kapısından dönmüştü.