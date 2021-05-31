banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Yüz yüze eğitimin ayrıntıları belli oldu...
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
Sedat Peker operasyonunda yeni gelişme
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!
Türkiye'nin kilitlendiği Kabine toplantısı başladı!

Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü takım kaptanı Sinan Kalaycı ile yeniden anlaşmaya vardı.

ANTALYA 31.05.2021, 18:29
Serik Belediyespor Kaptan Sinan Kalaycı ile yeniden anlaştı

Misli.com 2. Ligde mücadele eden Serik Belediyespor kulübü takım kaptanı Sinan Kalaycı ile yeniden anlaşmaya vardı.

Transfer çalışmalarının başladığı Serik Belediyespor bugün yapılan görüşmelerin ardından ilk anlaşma kaptan Sinan Kalaycı ile yapıldı. 4 sezondur Serik Belediyespor takımının Kaptanlığını yapan Sinan Kalaycı, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ve Kulüp Başkanı Halil Deligöz’ünde hazır bulunduğu imza töreninde 1 yıllığına sözleşme imzaladı.

Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Halil Deligöz, “Kulüp olarak öncelikle iç transfer çalışmalarına başladık. Bu çalışmalar kapsamında bugün 4 sezondur takımımızda oynayan ve kaptanlık yapan Sinan Kalaycı ile 1 yıllığına yeniden sözleşme imzalayarak karşılıklı anlaşmaya vardık. Transfer çalışmalarımız son hızıyla devam ediyor.” dedi.
Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu