Serik Belediyespor, Ankaraspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 2. Lig kırmızı grupta mücadele eden Serik Belediyespor, teknik direktör Bülent Akan yönetiminde hafta sonu oynayacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını bir otelin futbol sahalarında sürdürüyor.

Serik Belediyespor’da 06 Ekim günü Bodrumspor ile oynanan maçta rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Forvet Fuat Bavuk, Türkiye Futbol Federasyonu disiplin kurulu tarafından 3 resmi müsabakadan Men cezası ile cezalandırıldığı için bu maçta da forma giyemeyecek.Burak Göksel ve Okan Yıldız ise sakatlıkları nedeniyle bu maçta kadroya giremedi.

Konu ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Halil Deligöz, “Geçen hafta evimizde Somasporu 1-0 yenerek 3 puanın sahibi olduk. Oyuncularımızın moral ve motivasyonu yerinde. 2 sakat 1 cezalı topçumuz var. Diğer sakat oyuncularımız forma giyecek. Hafta sonu Ankaraspor ile karşılaşacağız. Ankara deplasmanından puanla dönmek istiyoruz ”dedi.

Serik Belediyespor, Ankaraspor ile 23 Ekim Cumartesi günü saat 19.00 da Ankara Osmanlı stadında karşı karşıya gelecek.