Senfonik Neşet Ertaş türküleri Antalya DOB sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) 9 Nisan Cumartesi akşamı Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde ‘Senfonik Neşet Ertaş Türküleri’ konseri ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Gecede Antalya DOB orkestrasını Neşet Ertaş’ın eserlerini senfonik biçimde düzenleyen şef Serdar Yalçın yönetirken, koro şefliğini Mahir Seyrek üstleniyor. Neşet Ertaş’ın sevilen türkülerinin farklı bir yorumla seslendirileceği konserde soprano Sema Çavuşoğlu Suna, mezzo soprano Semiha Derya Boran, tenor Burak Pektaş ve bas-bariton Ümit Burak Tekinay solist olarak sahne alacak.