Semih Esen: "Spor turizmine katkı sağlıyoruz"

Antalya Konyaaltı Belediyesi Uluslararası An-Aqua Swimming Race yüzme yarışı ikinci günde de büyük bir heyecan yaşattı. Spor faaliyetleri ile kent turizmine katkı sağladıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu tip organizasyonları geleneksel hale getirmek istediklerini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race yüzme yarışı ikinci günde de büyük bir heyecana sahne oldu. Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yarış yine günün ilk ışıkları ile başladı. Saat 08.30’da başlayan 6 bin metrelik etaba katılan sporcular, Akdeniz’in mavi sularında kulaç atmanın heyecanını yaşadı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yapılan yarışlara yurt dışından da yaklaşık 70 sporcu katıldı. 6 bin metrelik parkurun açık erkekler klasmanında 609 numaralı Mark Shrom, kadınlarda ise 629 numaralı Viktorya Üçüncü birinciliği elde etti. Saat 10.30’da başlayan 3 bin metrelik parkurda ise açık erkeklerde 319 numaralı Davut Kaan Kama, kadınlarda ise 302 numaralı Nur Acar birinciliği göğüsledi. Yapılan iki etap ile Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race sona erdi. Düzenlenen ödül töreniyle de yarışmacılara ödülleri verildi.

Semih Esen: "Spor turizmine önem veriyoruz"

Her geçen yıl daha fazla sportif etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, amaçlarının Konyaaltı’nın spor, sanat ve kültürel etkinlikler ile daha fazla anılmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. İlk kez düzenledikleri Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race etkinliğini de geleneksel hale getirmeyi planladıklarını kaydeden Esen, "Spor turizmine önem veriyoruz. Yerelde bu tarz etkinlikleri düzenlememiz gerekiyor. Çünkü bu yol ile hem genç sporcu yetiştirme imkanı buluyoruz hem de bölgenin tanıtımına katkı sağlıyoruz. Bu nedenle düzenlediğimiz tüm büyük organizasyonları uluslararası şeklinde gerçekleştiriyoruz. Bizim diğer bir amacımız ise gençlerimizin yeteneklerini keşfedecekleri veya sergileyecekleri ortamlar oluşturmak. Uluslararası spor müsabakalarında daha fazla sporcumuzun olması elbette hepimizi gururlandıracak. İşte bu yüzden de çabalıyoruz" şeklinde konuştu.

Nuri Acar: "Sporcular etaplardan memnun"

Konyaaltı Belediyesi An-Aqua Swimming Race yüzme yarışında 6 bin metrelik etapta mücadele eden sporcu Nuri Acar, önceki günde 1500 metrede yarıştığını söyledi. Hava şartlarının güzel olduğunu söyleyen Acar, "Organizasyon çok iyi geçti. Antalya bu tip organizasyonlar için çok güzel bir şehir. Yurt dışında buna benzer etkinlikler neredeyse 12 ay sürüyor. Antalya da bunun için çok uygun bir yer. Konyaaltı Belediyesi’nin bunu daha fazla destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

Triatlon Milli Takım Antrenörü ve eski milli sporcu Mert Onaran, Konyaaltı’nda ilk kez düzenlenmesine rağmen katılımın iyi olduğunu söyledi. Gelecek yıl bu sayının iki katına çıkmayı hedeflediklerini belirten Onaran, “Katılımcılardan olumlu dönüşler aldık. Bu da bizim için çok keyifliydi. Konyaaltı Belediye’miz tamamen arkamızdaydı. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Çünkü onların desteği ile böyle güzel bir organizasyon sağlamış olduk" diye konuştu.

6 bin metre genel klasman açık kadınlar birincisi Viktorya Üçüncü, Konyaaltı Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı yüzme yarışını çok beğendiğini söyleyerek “10 üzerinden değerlendireceksek kesinlikle 10 puan veriyorum. Hem etkinlik hem de su muhteşem. Çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.